https://sputniknews.com.tr/20230126/muge-anlida-aranan-arife-gokcenin-esi-dunya-gelse-sinani-konusturamaz-1066196044.html

Müge Anlı’da aranan Arife Gökçe’nin eşi: Dünya gelse Sinan'ı konuşturamaz

Müge Anlı’da aranan Arife Gökçe’nin eşi: Dünya gelse Sinan'ı konuşturamaz

Türkiye'nin gündemine oturan yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan ve Arife Gökçe'nin kaybında şüpheli bulunan sapık Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T06:51+0300

2023-01-26T06:51+0300

2023-01-26T06:51+0300

türkiye

sinan sardoğan

türkiye

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488936_11:0:1227:684_1920x0_80_0_0_1450960ee70ff5b9eef2a4e0601c515b.png

Tokat'ta yaşayan Arife Gökçe 40 gün önce sırra kadem bastı. Yaşlı kadının kocası ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılarak yardım çağrısı yaptı.Ancak sır perdesi hala aralanamadı. 40 gün önce biranda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den (64) yapılan aramalarda bir ize rastlanmadı.Çaresiz bekleyişini sürdüren Fikri Gökçe (73), adalete güvendiğini söyledi. Evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak. Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım. Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım. Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin. Ceza affından faydalanmak istiyorsa avukatına haber etsin. Geri dönüş suçunu yarı yarıya affeder. Ama kendisi bilir ben kimseye yalvarmıyorum. Ben adalete güveniyorum" dedi.'Sinan'ı konuşturacak olan tek şey silah'Gökçe, olayın şüphelisinin silahla korkutulmuş olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:Olay; Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Fikri Gökçe'nin eve geldiğinde eşini bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri arama yaptı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile bölgede çalışma yapıldı. Arazide yürütülen arama çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan S., İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalarını sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230107/bir-kadinin-kaybolmasiyla-ilgili-muge-anlinin-programina-cikan-sahis-cocuk-istismarindan-tutuklandi-1065488542.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinan sardoğan, türkiye, müge anlı, müge anlı ile tatlı sert