https://sputniknews.com.tr/20230107/bir-kadinin-kaybolmasiyla-ilgili-muge-anlinin-programina-cikan-sahis-cocuk-istismarindan-tutuklandi-1065488542.html
Müge Anlı'nın programına çıkan Sinan Sardoğan isimli şahıs çocuk istismarından tutuklandı
Müge Anlı'nın programına çıkan Sinan Sardoğan isimli şahıs çocuk istismarından tutuklandı
Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı'nın televizyon programına çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T17:34+0300
2023-01-07T17:34+0300
2023-01-07T17:58+0300
müge anlı
türkiye
çocuk istismarı
sinan sardoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Sinan S, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı'suçundan tutuklandı.Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Sinan Sardoğan, Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
müge anlı, çocuk istismarı, sinan sardoğan
müge anlı, çocuk istismarı, sinan sardoğan
Müge Anlı'nın programına çıkan Sinan Sardoğan isimli şahıs çocuk istismarından tutuklandı
17:34 07.01.2023 (güncellendi: 17:58 07.01.2023) Abone ol
Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı'nın televizyon programına çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.
Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Sinan S, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı'suçundan tutuklandı.
Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Sinan Sardoğan, Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılmıştı.