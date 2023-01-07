https://sputniknews.com.tr/20230107/bir-kadinin-kaybolmasiyla-ilgili-muge-anlinin-programina-cikan-sahis-cocuk-istismarindan-tutuklandi-1065488542.html

Müge Anlı'nın programına çıkan Sinan Sardoğan isimli şahıs çocuk istismarından tutuklandı

Müge Anlı'nın programına çıkan Sinan Sardoğan isimli şahıs çocuk istismarından tutuklandı

Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı'nın televizyon programına çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T17:34+0300

2023-01-07T17:34+0300

2023-01-07T17:58+0300

müge anlı

türkiye

çocuk istismarı

sinan sardoğan

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Sinan S, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı'suçundan tutuklandı.Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Sinan Sardoğan, Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılmıştı.

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müge anlı, çocuk istismarı, sinan sardoğan