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https://sputniknews.com.tr/20230126/istanbulda-3-scooter-firmasi-piyasadan-cekildi-1066212498.html
İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi
İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi
Toplantıda, daha önce toplam 8 bin 234 e-scooter için izin verilen 3 farklı firmanın piyasadan çekilme talepleri, oy birliğiyle kabul edildi 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:11+0300
2023-01-26T14:13+0300
elektrikli scooter
ekonomi
istanbul
ukome
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.Toplantıda, daha önce elektrikli scooter taşımacılığı için Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 bin 459, At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 5 bin 675, Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Teknoloji İnşaat Sanayi Limited Şirketine 100 e-scooter için izin verildiği belirtilerek, bu firmaların kendi istekleriyle piyasadan çekilme talepleri görüşüldü.Firmaların talepleri oy birliğiyle kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/scooterlar-icin-yeni-duzenlemeler-yolda-sensorle-takip-edilecek-1066140809.html
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elektrikli scooter, istanbul, ukome
elektrikli scooter, istanbul, ukome

İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

14:11 26.01.2023 (güncellendi: 14:13 26.01.2023)
© İHAscooter
scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA
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Toplantıda, daha önce toplam 8 bin 234 e-scooter için izin verilen 3 farklı firmanın piyasadan çekilme talepleri, oy birliğiyle kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.
Toplantıda, daha önce elektrikli scooter taşımacılığı için Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 bin 459, At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 5 bin 675, Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Teknoloji İnşaat Sanayi Limited Şirketine 100 e-scooter için izin verildiği belirtilerek, bu firmaların kendi istekleriyle piyasadan çekilme talepleri görüşüldü.
Firmaların talepleri oy birliğiyle kabul edildi.
scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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