https://sputniknews.com.tr/20230126/istanbulda-3-scooter-firmasi-piyasadan-cekildi-1066212498.html

İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

Toplantıda, daha önce toplam 8 bin 234 e-scooter için izin verilen 3 farklı firmanın piyasadan çekilme talepleri, oy birliğiyle kabul edildi 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T14:11+0300

2023-01-26T14:11+0300

2023-01-26T14:13+0300

elektrikli scooter

ekonomi

istanbul

ukome

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.Toplantıda, daha önce elektrikli scooter taşımacılığı için Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 bin 459, At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 5 bin 675, Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Teknoloji İnşaat Sanayi Limited Şirketine 100 e-scooter için izin verildiği belirtilerek, bu firmaların kendi istekleriyle piyasadan çekilme talepleri görüşüldü.Firmaların talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/scooterlar-icin-yeni-duzenlemeler-yolda-sensorle-takip-edilecek-1066140809.html

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elektrikli scooter, istanbul, ukome