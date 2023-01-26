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https://sputniknews.com.tr/20230126/fransadan-cezayire-soz-somurge-donemi-arsivlerinin-teslimati-hizlandirilacak-1066194286.html
Fransa’dan Cezayir’e söz: Sömürge dönemi arşivlerinin teslimatı hızlandırılacak
Fransa’dan Cezayir’e söz: Sömürge dönemi arşivlerinin teslimatı hızlandırılacak
Fransa, Cezayir’e sömürge dönemi arşivlerinin teslimatının hızlandırma ve Cezayir Sahra Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer deneme atıklarını temizleme sözü... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T03:18+0300
2023-01-26T03:18+0300
dünya
fransa
cezayir
sömürge
avrupa
ortadoğu
taahhüt
arşiv
nükleer deneme
sahra çölü
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Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani ile Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Anne-Marie Descotes başkanlığında iki ülke arasındaki 9’uncu Siyasi Diyalog Toplantısı’nın düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, “Fransız tarafı, sömürge dönemi arşivlerini iade etme ve radyasyondan arındırılması gereken nükleer test sahalarını temizleme sürecini hızlandırma sözü verdi” denildi.Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un mayıs ayında Paris’e gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.Cezayirli yetkililer, ülkelerinin sömürge dönemine (1830-1962) dayanan ve Osmanlı dönemine kadar uzanan arşivlerinin yüzde 98'inin Fransa'da olduğunu söylüyor.Fransız yetkililere göre, 1960 ile 1966 yılları arasında Fransız sömürge yetkilileri, bölge halkının ve çevrenin sağlığını hala tehdit etmeye devam eden, Cezayir çölünde yer üstünde 4 ve yer altında 13 olmak üzere bir dizi nükleer deneme gerçekleştirdi.Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun 29 Aralık’ta Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Fransa’ya, Cezayir’in Sahra Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer deneme atıklarını temizlemesi çağrısında da bulunarak, Paris yönetiminin deneylerin gerçekleştirildiği bölgede zarar gören Cezayirlilerle ilgilenmesi gerektiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230124/17-yil-sonra-bir-ilk-cezayir-genelkurmay-baskani-fransaya-resmi-ziyarette-bulundu-1066096347.html
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fransa, cezayir, sömürge, avrupa, ortadoğu, taahhüt, arşiv, nükleer deneme, sahra çölü
fransa, cezayir, sömürge, avrupa, ortadoğu, taahhüt, arşiv, nükleer deneme, sahra çölü

Fransa’dan Cezayir’e söz: Sömürge dönemi arşivlerinin teslimatı hızlandırılacak

03:18 26.01.2023
© AACezayir Bayrağı
Cezayir Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
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Fransa, Cezayir’e sömürge dönemi arşivlerinin teslimatının hızlandırma ve Cezayir Sahra Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer deneme atıklarını temizleme sözü verdi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani ile Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Anne-Marie Descotes başkanlığında iki ülke arasındaki 9’uncu Siyasi Diyalog Toplantısı’nın düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, “Fransız tarafı, sömürge dönemi arşivlerini iade etme ve radyasyondan arındırılması gereken nükleer test sahalarını temizleme sürecini hızlandırma sözü verdi” denildi.
Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un mayıs ayında Paris’e gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.
Cezayirli yetkililer, ülkelerinin sömürge dönemine (1830-1962) dayanan ve Osmanlı dönemine kadar uzanan arşivlerinin yüzde 98'inin Fransa'da olduğunu söylüyor.
Fransız yetkililere göre, 1960 ile 1966 yılları arasında Fransız sömürge yetkilileri, bölge halkının ve çevrenin sağlığını hala tehdit etmeye devam eden, Cezayir çölünde yer üstünde 4 ve yer altında 13 olmak üzere bir dizi nükleer deneme gerçekleştirdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun 29 Aralık’ta Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Fransa’ya, Cezayir’in Sahra Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer deneme atıklarını temizlemesi çağrısında da bulunarak, Paris yönetiminin deneylerin gerçekleştirildiği bölgede zarar gören Cezayirlilerle ilgilenmesi gerektiğini dile getirmişti.
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