https://sputniknews.com.tr/20230124/17-yil-sonra-bir-ilk-cezayir-genelkurmay-baskani-fransaya-resmi-ziyarette-bulundu-1066096347.html
17 yıl sonra bir ilk: Cezayir Genelkurmay Başkanı Fransa'ya resmi ziyarette bulundu
17 yıl sonra bir ilk: Cezayir Genelkurmay Başkanı Fransa'ya resmi ziyarette bulundu
Fransa'ya 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Cezayir Genelkurmay Başkanı resmi ziyaret gerçekleştirdi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T01:13+0300
2023-01-24T01:13+0300
2023-01-24T01:13+0300
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fransa
cezayir
ziyaret
resmi ziyaret
avrupa
thierry burkhard
said şankariha
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Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'yı Paris'teki Askeri Okul'da ağırladı.Burkhard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cezayirli mevkidaşı Şankariha'yı Askeri Okul'da ağırlamaktan onur duyduğunu, bu stratejik diyaloğun, Fransa ile Cezayir orduları arasındaki işbirliğinin derinleşmesi kapsamına girdiğini ifade etti.Fransız basını, en son 17 yıl önce bir Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın Fransa'ya resmi ziyarette bulunduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/fransa-cumhurbaskani-macron-cezayirden-af-dilemek-zorunda-degilim-1065676478.html
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fransa, cezayir, ziyaret, resmi ziyaret, avrupa, thierry burkhard, said şankariha
fransa, cezayir, ziyaret, resmi ziyaret, avrupa, thierry burkhard, said şankariha
17 yıl sonra bir ilk: Cezayir Genelkurmay Başkanı Fransa'ya resmi ziyarette bulundu
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Fransa'ya 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Cezayir Genelkurmay Başkanı resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'yı Paris'teki Askeri Okul'da ağırladı.
Burkhard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cezayirli mevkidaşı Şankariha'yı Askeri Okul'da ağırlamaktan onur duyduğunu, bu stratejik diyaloğun, Fransa ile Cezayir orduları arasındaki işbirliğinin derinleşmesi kapsamına girdiğini ifade etti.
Fransız basını, en son 17 yıl önce bir Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın Fransa'ya resmi ziyarette bulunduğunu aktardı.