https://sputniknews.com.tr/20230126/fransa-disisleri-bakani-iranda-tutuklu-bulunan-7-fransizin-serbest-birakilmasi-cagrisinda-bulundu-1066194763.html
Fransa Dışişleri Bakanı, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu
Fransa Dışişleri Bakanı, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T05:00+0300
2023-01-26T05:00+0300
2023-01-26T05:00+0300
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın İran'da tutuklu 7 Fransız'ın salıverilmesi isteği yer aldı.Açıklamaya göre Colonna, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la konuşarak bu ülkede tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal bırakılmasını ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep etti ve İran'ı kınadığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ab-iran-devrim-muhafizlari-ordusunu-teror-listesine-almak-icin-once-mahkeme-karari-gerekli-1066093425.html
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fransa, catherine colonna, iran, fransız, tutuklama, avrupa, ortadoğu
fransa, catherine colonna, iran, fransız, tutuklama, avrupa, ortadoğu
Fransa Dışişleri Bakanı, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, İran'da tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın İran'da tutuklu 7 Fransız'ın salıverilmesi isteği yer aldı.
Açıklamaya göre Colonna, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la konuşarak bu ülkede tutuklu bulunan 7 Fransız'ın derhal bırakılmasını ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep etti ve İran'ı kınadığını dile getirdi.