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https://sputniknews.com.tr/20230123/ab-iran-devrim-muhafizlari-ordusunu-teror-listesine-almak-icin-once-mahkeme-karari-gerekli-1066093425.html
AB: İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için önce mahkeme kararı gerekli
AB: İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için önce mahkeme kararı gerekli
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınmasının ancak üye ülkelerden birinde verilecek mahkeme kararı... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-23T23:22+0300
dünya
avrupa birliği
ab
devrim muhafızları ordusu
terör
terör listesi
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuştu.Bir gazetecinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Borrell, "Bakın, bununla ilgili birçok ilginç fikir var. Ancak bu mahkeme kararı olmadan karar verilemeyecek bir şey. 'Senden hoşlanmıyorum, bu yüzden terörist sayıyorum' diyemezsiniz. Bunun için önce üye ülkelerden birinde somut bir kınama, yasal bir beyan olmalı. Sonrasında biz Avrupa düzeyinde konu üzerinde çalışırız" diye konuştu.Borrell, bakanların bugün yalnızca insan hakları çerçevesinde bireylere yönelik yeni yaptırımları ele alacaklarını bildirdi.Avrupa Parlamentosunda (AP) 19 Ocak'ta kabul edilen karar tasarısında, İranlı liderlere yaptırım ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması talep edilmişti. İran Meclisi de buna karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/iran-devrim-muhafizlarinin-kidemli-uyesi-tahrandaki-evinin-onunde-olduruldu-1065373276.html
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avrupa birliği, ab, devrim muhafızları ordusu, terör, terör listesi
avrupa birliği, ab, devrim muhafızları ordusu, terör, terör listesi

AB: İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için önce mahkeme kararı gerekli

23:22 23.01.2023
© Fotoğraf : IRNAİran'da askeri geçit töreni
İran'da askeri geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Fotoğraf : IRNA
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınmasının ancak üye ülkelerden birinde verilecek mahkeme kararı sonrasında mümkün olabileceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuştu.
Bir gazetecinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Borrell, "Bakın, bununla ilgili birçok ilginç fikir var. Ancak bu mahkeme kararı olmadan karar verilemeyecek bir şey. 'Senden hoşlanmıyorum, bu yüzden terörist sayıyorum' diyemezsiniz. Bunun için önce üye ülkelerden birinde somut bir kınama, yasal bir beyan olmalı. Sonrasında biz Avrupa düzeyinde konu üzerinde çalışırız" diye konuştu.
Borrell, bakanların bugün yalnızca insan hakları çerçevesinde bireylere yönelik yeni yaptırımları ele alacaklarını bildirdi.
Avrupa Parlamentosunda (AP) 19 Ocak'ta kabul edilen karar tasarısında, İranlı liderlere yaptırım ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması talep edilmişti. İran Meclisi de buna karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırlamıştı.
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