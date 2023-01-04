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https://sputniknews.com.tr/20230104/iran-devrim-muhafizlarinin-kidemli-uyesi-tahrandaki-evinin-onunde-olduruldu-1065373276.html
İran Devrim Muhafızları'nın kıdemli üyesi Tahran'daki evinin önünde öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın kıdemli üyesi Tahran'daki evinin önünde öldürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kıdemli üyelerinden olan Kasım Fethullahi, başkent Tahran'daki evinin önünde vurularak öldürüldü. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T13:51+0300
2023-01-04T13:51+0300
dünya
iran
devrim muhafızları ordusu
silahlı saldırı
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Son aylarda protestoların yaşandığı İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kıdemli isimlerinden olan Kasım Fethullahi, başkent Tahran'daki evinin önünde saldırıya uğradı.Devlet ajansı IRNA'nın aktardığına göre Fethullahi, dört el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.Polis birimlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda saldırının hırsızlıkla ilgili olduğu tahmininde bulunuldu.İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölümü üzerine başlayan protestolarda şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221222/abdden-iranli-yetkililere-yeni-yaptirim-1064859311.html
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iran, devrim muhafızları ordusu, silahlı saldırı
iran, devrim muhafızları ordusu, silahlı saldırı

İran Devrim Muhafızları'nın kıdemli üyesi Tahran'daki evinin önünde öldürüldü

13:51 04.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları Ordusu
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kıdemli üyelerinden olan Kasım Fethullahi, başkent Tahran'daki evinin önünde vurularak öldürüldü.
Son aylarda protestoların yaşandığı İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kıdemli isimlerinden olan Kasım Fethullahi, başkent Tahran'daki evinin önünde saldırıya uğradı.
Devlet ajansı IRNA'nın aktardığına göre Fethullahi, dört el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Polis birimlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda saldırının hırsızlıkla ilgili olduğu tahmininde bulunuldu.
İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölümü üzerine başlayan protestolarda şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.
Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.
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