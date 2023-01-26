https://sputniknews.com.tr/20230126/fasistler-sivil-ve-cocuklari-oldururken-muslumanlar-kenarda-duramazlar-1066229087.html

‘Faşistler sivil ve çocukları öldürürken Müslümanlar kenarda duramazlar’

‘Faşistler sivil ve çocukları öldürürken Müslümanlar kenarda duramazlar’

Kuzey Kafkasya Müslümanlarından oluşan bir heyet, yardım amacıyla Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T18:55+0300

2023-01-26T18:55+0300

2023-01-26T18:55+0300

görüş

müslümanlar

rusya

nazizm

lugansk

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Babul-Abvab dini örgütünün lideri Arif Saidov, Kuzey Kafkasya Müslümanlar İdaresi temsilcisi Şagabitdin Kerimov ve Duma milletvekili yardımcısı Tebriz Saidov yönetimindeki Müslüman heyet, özel askeri harekat bölgesine giderek askerlere ve öksüz çocuklara Babul-Abvab örgütü ve Dağıstan’ın Derbent kenti ve Derbent ilçesi adına insani yardım malzemelerini ulaştırdı.Bu, Dağıstan’dan özel askeri harekat bölgesine gönderilen ilk yardım değil. Bu sefer insani misyon Şeyh Ustaz İsamutdin Efendi’nin hayırduasını aldı.Heyet üyeleri, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’nın diğer bölgelerinden askerler ve gönüllülerle görüştü. Konuklar, askerlerle görüşme sırasında desteklerini ifade etti, morallerinin yüksek olduğuna kanaat getirdi.Dini örgütün temsilcileri ayrıca Lugansk, Alçevsk, Antratsit, Krasnıy Luç, Lisiçansk şehirlerindeki yetimhaneleri ziyaret etti, Lugansk’taki Ortodoks Kilisesi’nin cemaatine insani yardım dağıttı, kilisenin lideri Aleksandr ve Lugansk Bölgesi Müftüsü Muhammed İsmail ile bir araya geldi.Lugansk Halk Cumhuriyeti 'Şefkat' İkonu Kilisesi’nin lideri Aleksandr Ponomaryov, bölgelerine gelen yardım misyonunu memnuniyetle karşıladığını belirterek teşekkür etti. Ponomaryov, “Hristiyan ve Müslüman din adamlarının birleşik çabaları bugün, yarın ve her zaman büyük potansiyele sahip” dedi.Şagabitdin Kerimov, özgürleştirilen toprakların sakinleriyle sohbet sırasında, “Biz, Rusya Müslümanları, özel askeri harekat bölgesinde sivil ve çocukların faşistlerin elinden ölürken kenarda duramayız. Özel askeri harekat, Nazizme karşı mücadelede Hristiyanlar ve Müslümanların birliğini tüm dünyaya sergiledi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/putin-rusya-holokost-gibi-olaylarin-bir-daha-asla-tekrarlanmamasini-amaclayan-bir-politika-izliyor-1066228374.html

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müslümanlar, rusya, nazizm, lugansk