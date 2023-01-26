https://sputniknews.com.tr/20230126/fasistler-sivil-ve-cocuklari-oldururken-muslumanlar-kenarda-duramazlar-1066229087.html
‘Faşistler sivil ve çocukları öldürürken Müslümanlar kenarda duramazlar’
‘Faşistler sivil ve çocukları öldürürken Müslümanlar kenarda duramazlar’
Kuzey Kafkasya Müslümanlarından oluşan bir heyet, yardım amacıyla Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T18:55+0300
2023-01-26T18:55+0300
2023-01-26T18:55+0300
görüş
müslümanlar
rusya
nazizm
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223102_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_5743d4b3cefa82c37476ddc521a30ae0.jpg
Babul-Abvab dini örgütünün lideri Arif Saidov, Kuzey Kafkasya Müslümanlar İdaresi temsilcisi Şagabitdin Kerimov ve Duma milletvekili yardımcısı Tebriz Saidov yönetimindeki Müslüman heyet, özel askeri harekat bölgesine giderek askerlere ve öksüz çocuklara Babul-Abvab örgütü ve Dağıstan’ın Derbent kenti ve Derbent ilçesi adına insani yardım malzemelerini ulaştırdı.Bu, Dağıstan’dan özel askeri harekat bölgesine gönderilen ilk yardım değil. Bu sefer insani misyon Şeyh Ustaz İsamutdin Efendi’nin hayırduasını aldı.Heyet üyeleri, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’nın diğer bölgelerinden askerler ve gönüllülerle görüştü. Konuklar, askerlerle görüşme sırasında desteklerini ifade etti, morallerinin yüksek olduğuna kanaat getirdi.Dini örgütün temsilcileri ayrıca Lugansk, Alçevsk, Antratsit, Krasnıy Luç, Lisiçansk şehirlerindeki yetimhaneleri ziyaret etti, Lugansk’taki Ortodoks Kilisesi’nin cemaatine insani yardım dağıttı, kilisenin lideri Aleksandr ve Lugansk Bölgesi Müftüsü Muhammed İsmail ile bir araya geldi.Lugansk Halk Cumhuriyeti 'Şefkat' İkonu Kilisesi’nin lideri Aleksandr Ponomaryov, bölgelerine gelen yardım misyonunu memnuniyetle karşıladığını belirterek teşekkür etti. Ponomaryov, “Hristiyan ve Müslüman din adamlarının birleşik çabaları bugün, yarın ve her zaman büyük potansiyele sahip” dedi.Şagabitdin Kerimov, özgürleştirilen toprakların sakinleriyle sohbet sırasında, “Biz, Rusya Müslümanları, özel askeri harekat bölgesinde sivil ve çocukların faşistlerin elinden ölürken kenarda duramayız. Özel askeri harekat, Nazizme karşı mücadelede Hristiyanlar ve Müslümanların birliğini tüm dünyaya sergiledi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/putin-rusya-holokost-gibi-olaylarin-bir-daha-asla-tekrarlanmamasini-amaclayan-bir-politika-izliyor-1066228374.html
rusya
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223102_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_22565d4f51ccdfa257bcfef49bebbbe4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
müslümanlar, rusya, nazizm, lugansk
müslümanlar, rusya, nazizm, lugansk
‘Faşistler sivil ve çocukları öldürürken Müslümanlar kenarda duramazlar’
Abone ol
Özel
Kuzey Kafkasya Müslümanlarından oluşan bir heyet, yardım amacıyla Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.
Babul-Abvab dini örgütünün lideri Arif Saidov, Kuzey Kafkasya Müslümanlar İdaresi temsilcisi Şagabitdin Kerimov ve Duma milletvekili yardımcısı Tebriz Saidov yönetimindeki Müslüman heyet, özel askeri harekat bölgesine giderek askerlere ve öksüz çocuklara Babul-Abvab örgütü ve Dağıstan’ın Derbent kenti ve Derbent ilçesi adına insani yardım malzemelerini ulaştırdı.
Bu, Dağıstan’dan özel askeri harekat bölgesine gönderilen ilk yardım değil. Bu sefer insani misyon Şeyh Ustaz İsamutdin Efendi’nin hayırduasını aldı.
Heyet üyeleri, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’nın diğer bölgelerinden askerler ve gönüllülerle görüştü. Konuklar, askerlerle görüşme sırasında desteklerini ifade etti, morallerinin yüksek olduğuna kanaat getirdi.
Dini örgütün temsilcileri ayrıca Lugansk, Alçevsk, Antratsit, Krasnıy Luç, Lisiçansk şehirlerindeki yetimhaneleri ziyaret etti, Lugansk’taki Ortodoks Kilisesi’nin cemaatine insani yardım dağıttı, kilisenin lideri Aleksandr ve Lugansk Bölgesi Müftüsü Muhammed İsmail ile bir araya geldi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti 'Şefkat' İkonu Kilisesi’nin lideri Aleksandr Ponomaryov, bölgelerine gelen yardım misyonunu memnuniyetle karşıladığını belirterek teşekkür etti. Ponomaryov, “Hristiyan ve Müslüman din adamlarının birleşik çabaları bugün, yarın ve her zaman büyük potansiyele sahip” dedi.
Şagabitdin Kerimov, özgürleştirilen toprakların sakinleriyle sohbet sırasında, “Biz, Rusya Müslümanları, özel askeri harekat bölgesinde sivil ve çocukların faşistlerin elinden ölürken kenarda duramayız. Özel askeri harekat, Nazizme karşı mücadelede Hristiyanlar ve Müslümanların birliğini tüm dünyaya sergiledi” ifadelerini kullandı.