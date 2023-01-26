https://sputniknews.com.tr/20230126/eski-rusya-basbakani-stepasin-volgogradin-ismi-stalingrad-olarak-degistirilmeli-1066227436.html

Eski Rusya Başbakanı Stepaşin: Volgograd'ın ismi Stalingrad olarak değiştirilmeli

Eski Rusya Başbakanı Stepaşin: Volgograd'ın ismi Stalingrad olarak değiştirilmeli

Eski Rusya Başbakanı Stepaşin, Rusya’nın Volgograd kentinin adının yeniden Stalingrad olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T18:22+0300

2023-01-26T18:22+0300

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Eski Rusya Başbakanı Sergey Stepaşin, Stalingrad Savaşı'nda kazanılan zaferin anısını korumak için Volgagrad kentinin yeniden Stalingrad olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.‘Volgograd mı, Stalingrad mı? 80 yıl sonra: Tarihin dersleri ve modern anlamlar’ yuvarlak masa toplantısında konuşan Stepaşin, “Bugün Paris'te bile Stalingrad Meydanı varsa, benim ülkemde Stalingrad kentinin olmaması yanlış olur” dedi.Stalingrad Savaşı’nın ülke tarihinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Stepaşin, “Tarihteki Josef Stalin figürü ‘belirsiz’, ancak Stalingrad Savaşı vardı, var ve var olmaya devam edecek ve ondan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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