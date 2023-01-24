https://sputniknews.com.tr/20230124/sovyet-anitlarini-yikma-planina-gagavuzyadan-itiraz-el-kaldiran-olursa-gagavuz-yeri-ayaga-kalkar-1066132684.html

Sovyet anıtlarını yıkma planına Gagavuzya'dan itiraz: 'El kaldıran olursa Gagavuz Yeri ayağa kalkar'

Sovyet anıtlarını yıkma planına Gagavuzya'dan itiraz: 'El kaldıran olursa Gagavuz Yeri ayağa kalkar'

Gagavuzya Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Viktor Petrov, Moldova hükümetinin ülkedeki Sovyet anıtlarını yıkma planına tepki gösterdi. Petrov, "Kutsallarımıza el... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T22:11+0300

2023-01-24T22:11+0300

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Gagavuzya Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Viktor Petrov, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) Sovyet dönemi anıtlarının yıkılmasına ilişkin bir yasa çıkarma planlarını kınadı. Petrov, "Gagavuzya halkı ve tüm cumhuriyet, anıtların bize hatırlattığı tarihimizi yok eden liderlere kategorik olarak karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı. Moldova kökenli tanınan Sovyet figürlerinden olan Grigory Kotovskiy ile Sergey Lazo'yu hatırlatan Petrov, "Her birimiz farklı bakabiliriz, ancak geçmişin önemli sayfalarına katılımlarını kimse inkar edemez" dedi. Sovyetler Birliği'nin Nazizmi yendiği 'Büyük Anayurt Savaşı'nda yaklaşık 300 bin Moldovalının yer aldığını da hatırlatan Petrov ayrıca şunları söyledi: "20 bin Gagavuz seferber oldu, 100'den fazlası faşizme karşı mücadelede gösterdikleri başarılardan dolayı nişan ve madalyalarla ödüllendirildi. Kutsallarımıza el kaldırmaya cüret eden olursa, o zaman tarihimize ve atalarımızın hatırasına sahip çıkmak için tüm Gagavuz Yeri ayağa kalkacaktır." Moldova'da Sovyet döneminden kalma çok sayıda anıt ve askeri mezarlık bulunsa da, bunların önemli bir kısmının Gagavuz Türklerinin yaşadıkları bölgelerde korundukları biliniyor.

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