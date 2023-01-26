Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230126/eczaneye-giren-inatci-keci-cikmak-bilmedi-1066223331.html
Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi
Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi
Adana’da bir eczaneye giren keçi renkli görüntülere sahne oldu, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T17:05+0300
2023-01-26T17:15+0300
adana
yaşam
eczane
keçi
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066225142_6:0:1165:652_1920x0_80_0_0_891c76a849e496e953ce94a81d9324a6.png
Adana’da sahibinden kaçan inatçı bir keçi eczaneye girdi. İş yerinde eczacı Nisanur Yıldırım ve çalışanları dakikalarca peşinden koşturan keçi dışarı çıkarıldı. Çıkarılan keçi tekrar eczaneye girerek çalışanları korkuttu. İş yerindekilerin tekrar çıkarttığı ve kapıyı kapatarak kurtulduğu inatçı keçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olayı anlatan eczacı Nisanur Yıldırım, “Keçi birden eczaneye girdi çok şaşırdık. 20 dakika boyunca sürekli geldi gitti kameraya o anlar yansıdı. Bizi korkuttu, çıkmak istemedi kovaladı. Kapıyı kapattık yine gelmek istedi. Bizim ve eczanemiz için tatlı bir anı oldu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221023/madridde-yuzlerce-koyun-ve-keci-sehir-turu-atti--1062627250.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Adana'da bir eczaneye giren keçi
Adana'da bir eczaneye giren keçi
2023-01-26T17:05+0300
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066225142_151:0:1020:652_1920x0_80_0_0_d4559cf24f2b5b2a3b35a018e2364a66.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, eczane, keçi, video
adana, eczane, keçi, video

Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi

17:05 26.01.2023 (güncellendi: 17:15 26.01.2023)
Abone olTelegram
Adana’da bir eczaneye giren keçi renkli görüntülere sahne oldu, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Adana’da sahibinden kaçan inatçı bir keçi eczaneye girdi. İş yerinde eczacı Nisanur Yıldırım ve çalışanları dakikalarca peşinden koşturan keçi dışarı çıkarıldı.
Çıkarılan keçi tekrar eczaneye girerek çalışanları korkuttu. İş yerindekilerin tekrar çıkarttığı ve kapıyı kapatarak kurtulduğu inatçı keçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı anlatan eczacı Nisanur Yıldırım, “Keçi birden eczaneye girdi çok şaşırdık. 20 dakika boyunca sürekli geldi gitti kameraya o anlar yansıdı. Bizi korkuttu, çıkmak istemedi kovaladı. Kapıyı kapattık yine gelmek istedi. Bizim ve eczanemiz için tatlı bir anı oldu” dedi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve Trashumancia Şenliği adıyla bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikte 1200 koyun ve 200 keçi başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
DÜNYA
Madrid'de yüzlerce koyun ve keçi şehir turu attı
23 Ekim 2022, 22:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала