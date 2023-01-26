https://sputniknews.com.tr/20230126/eczaneye-giren-inatci-keci-cikmak-bilmedi-1066223331.html
Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi
Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi
Adana’da bir eczaneye giren keçi renkli görüntülere sahne oldu, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T17:05+0300
2023-01-26T17:05+0300
2023-01-26T17:15+0300
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yaşam
eczane
keçi
video
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Adana’da sahibinden kaçan inatçı bir keçi eczaneye girdi. İş yerinde eczacı Nisanur Yıldırım ve çalışanları dakikalarca peşinden koşturan keçi dışarı çıkarıldı. Çıkarılan keçi tekrar eczaneye girerek çalışanları korkuttu. İş yerindekilerin tekrar çıkarttığı ve kapıyı kapatarak kurtulduğu inatçı keçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olayı anlatan eczacı Nisanur Yıldırım, “Keçi birden eczaneye girdi çok şaşırdık. 20 dakika boyunca sürekli geldi gitti kameraya o anlar yansıdı. Bizi korkuttu, çıkmak istemedi kovaladı. Kapıyı kapattık yine gelmek istedi. Bizim ve eczanemiz için tatlı bir anı oldu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221023/madridde-yuzlerce-koyun-ve-keci-sehir-turu-atti--1062627250.html
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Adana'da bir eczaneye giren keçi
Adana'da bir eczaneye giren keçi
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adana, eczane, keçi, video
adana, eczane, keçi, video
Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi
17:05 26.01.2023 (güncellendi: 17:15 26.01.2023) Abone ol
Adana’da bir eczaneye giren keçi renkli görüntülere sahne oldu, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Adana’da sahibinden kaçan inatçı bir keçi eczaneye girdi. İş yerinde eczacı Nisanur Yıldırım ve çalışanları dakikalarca peşinden koşturan keçi dışarı çıkarıldı.
Çıkarılan keçi tekrar eczaneye girerek çalışanları korkuttu. İş yerindekilerin tekrar çıkarttığı ve kapıyı kapatarak kurtulduğu inatçı keçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı anlatan eczacı Nisanur Yıldırım, “Keçi birden eczaneye girdi çok şaşırdık. 20 dakika boyunca sürekli geldi gitti kameraya o anlar yansıdı. Bizi korkuttu, çıkmak istemedi kovaladı. Kapıyı kapattık yine gelmek istedi. Bizim ve eczanemiz için tatlı bir anı oldu” dedi.