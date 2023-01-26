https://sputniknews.com.tr/20230126/eczaneye-giren-inatci-keci-cikmak-bilmedi-1066223331.html

Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi

Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi

Adana’da bir eczaneye giren keçi renkli görüntülere sahne oldu, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

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Adana’da sahibinden kaçan inatçı bir keçi eczaneye girdi. İş yerinde eczacı Nisanur Yıldırım ve çalışanları dakikalarca peşinden koşturan keçi dışarı çıkarıldı. Çıkarılan keçi tekrar eczaneye girerek çalışanları korkuttu. İş yerindekilerin tekrar çıkarttığı ve kapıyı kapatarak kurtulduğu inatçı keçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olayı anlatan eczacı Nisanur Yıldırım, “Keçi birden eczaneye girdi çok şaşırdık. 20 dakika boyunca sürekli geldi gitti kameraya o anlar yansıdı. Bizi korkuttu, çıkmak istemedi kovaladı. Kapıyı kapattık yine gelmek istedi. Bizim ve eczanemiz için tatlı bir anı oldu” dedi.

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