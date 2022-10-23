https://sputniknews.com.tr/20221023/madridde-yuzlerce-koyun-ve-keci-sehir-turu-atti--1062627250.html

Madrid'de yüzlerce koyun ve keçi şehir turu attı

Madrid'de yüzlerce koyun ve keçi şehir turu attı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve "Trashumancia Şenliği" adıyla bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikte 1200 koyun ve 200... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

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İspanya'da yaz sıcaklarından dolayı yaylaya çıkarılan koyunların sonbahar ile yeniden köylere indirilmesine atfen yapılan Trashumancia Şenliği, günümüzde hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlıyor.Madrid kent merkezindeki önemli meydanlarda yürütülen küçükbaş hayvanları görmek isteyen Madridliler ve turistler, yerel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden çoban ailelere de alkışlarıyla destek oldu.Madrid Belediyesi etkinliğin bu yılki ana temasının, biyolojik çeşitlilik için faydalı olan ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden bu tür kapsamlı hayvan otlatmalarını ve ekolojik koridorları savunmak olduğunu bildirdi.Kayıtlara göre, Madrid'de ilk Trashumancia 923 tarihinde başlasa da 1273'de Çobanlar Onursal Konseyinin kurulmasıyla resmileşirken, 1994 yılından bu yana şenlik olarak halkla birlikte kutlanıyor.Orta Çağ'daki gelenekte çobanlar, koyunlarını kentten geçirmek için dönemin yerel yetkililerine geçiş ücreti öderken, bu, günümüzde sembolik olarak belediye başkanlarına yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221001/vanda-1-ekim-dunya-cocuk-gunune-ozel-ucurtma-senligi-1061839268.html

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