Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221023/madridde-yuzlerce-koyun-ve-keci-sehir-turu-atti--1062627250.html
Madrid'de yüzlerce koyun ve keçi şehir turu attı
Madrid'de yüzlerce koyun ve keçi şehir turu attı
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve "Trashumancia Şenliği" adıyla bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikte 1200 koyun ve 200... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T22:25+0300
2022-10-23T22:26+0300
dünya
madrid
koyun
keçi
şenlik
ispanya
tur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062627350_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_c4615eaf2487720aebc0bd705ecc3a60.jpg
İspanya'da yaz sıcaklarından dolayı yaylaya çıkarılan koyunların sonbahar ile yeniden köylere indirilmesine atfen yapılan Trashumancia Şenliği, günümüzde hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlıyor.Madrid kent merkezindeki önemli meydanlarda yürütülen küçükbaş hayvanları görmek isteyen Madridliler ve turistler, yerel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden çoban ailelere de alkışlarıyla destek oldu.Madrid Belediyesi etkinliğin bu yılki ana temasının, biyolojik çeşitlilik için faydalı olan ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden bu tür kapsamlı hayvan otlatmalarını ve ekolojik koridorları savunmak olduğunu bildirdi.Kayıtlara göre, Madrid'de ilk Trashumancia 923 tarihinde başlasa da 1273'de Çobanlar Onursal Konseyinin kurulmasıyla resmileşirken, 1994 yılından bu yana şenlik olarak halkla birlikte kutlanıyor.Orta Çağ'daki gelenekte çobanlar, koyunlarını kentten geçirmek için dönemin yerel yetkililerine geçiş ücreti öderken, bu, günümüzde sembolik olarak belediye başkanlarına yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/vanda-1-ekim-dunya-cocuk-gunune-ozel-ucurtma-senligi-1061839268.html
madrid
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062627350_60:0:1056:747_1920x0_80_0_0_33168a332df83da283b158c8c6d34d86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
madrid, koyun, keçi, şenlik, ispanya, tur
madrid, koyun, keçi, şenlik, ispanya, tur

Madrid'de yüzlerce koyun ve keçi şehir turu attı

22:25 23.10.2022 (güncellendi: 22:26 23.10.2022)
© AAİspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve "Trashumancia Şenliği" adıyla bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikte 1200 koyun ve 200 keçi başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve Trashumancia Şenliği adıyla bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikte 1200 koyun ve 200 keçi başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
Abone olTelegram
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve "Trashumancia Şenliği" adıyla bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikte 1200 koyun ve 200 keçi başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi.
İspanya'da yaz sıcaklarından dolayı yaylaya çıkarılan koyunların sonbahar ile yeniden köylere indirilmesine atfen yapılan Trashumancia Şenliği, günümüzde hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlıyor.
Madrid kent merkezindeki önemli meydanlarda yürütülen küçükbaş hayvanları görmek isteyen Madridliler ve turistler, yerel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden çoban ailelere de alkışlarıyla destek oldu.
Madrid Belediyesi etkinliğin bu yılki ana temasının, biyolojik çeşitlilik için faydalı olan ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden bu tür kapsamlı hayvan otlatmalarını ve ekolojik koridorları savunmak olduğunu bildirdi.
Kayıtlara göre, Madrid'de ilk Trashumancia 923 tarihinde başlasa da 1273'de Çobanlar Onursal Konseyinin kurulmasıyla resmileşirken, 1994 yılından bu yana şenlik olarak halkla birlikte kutlanıyor.
Orta Çağ'daki gelenekte çobanlar, koyunlarını kentten geçirmek için dönemin yerel yetkililerine geçiş ücreti öderken, bu, günümüzde sembolik olarak belediye başkanlarına yapılıyor.
Çocukların uçurduğu uçurtmalar Van'ın semalarını renklendirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
MULTİMEDYA
Van'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'ne özel uçurtma şenliği
1 Ekim, 16:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала