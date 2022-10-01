Van'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'ne özel uçurtma şenliği

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Temel gayelerinin çocukların mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirten Balcı, "Panayır havası gibi, şenlik gibi oldu burası. Çocuklar aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirildi. Çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri için devletimizin, milletimizin bütün imkanlarını, potansiyelini kullanacağız, kullanmaya da devam ediyoruz" dedi.