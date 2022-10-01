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Van'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'ne özel uçurtma şenliği
Van'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'ne özel uçurtma şenliği
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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uçurtma, şenlik, festival, van, van valiliği, van büyükşehir belediyesi, ozan balcı, фото
uçurtma, şenlik, festival, van, van valiliği, van büyükşehir belediyesi, ozan balcı, фото

Van'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'ne özel uçurtma şenliği

16:25 01.10.2022
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Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
© AA

Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camisi yanındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuğa rengarenk uçurtmalar dağıtıldı.

Van Kalesi&#x27;nin arka kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camisi yanındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuğa rengarenk uçurtmalar dağıtıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camisi yanındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuğa rengarenk uçurtmalar dağıtıldı.

© AA

Aileleri ile alana gelen çocuklar, üzerinde Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurdu.

Aileleri ile alana gelen çocuklar, üzerinde Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Aileleri ile alana gelen çocuklar, üzerinde Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurdu.

© AA

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

© AA

Temel gayelerinin çocukların mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirten Balcı, "Panayır havası gibi, şenlik gibi oldu burası. Çocuklar aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirildi. Çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri için devletimizin, milletimizin bütün imkanlarını, potansiyelini kullanacağız, kullanmaya da devam ediyoruz" dedi.

Temel gayelerinin çocukların mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirten Balcı, &quot;Panayır havası gibi, şenlik gibi oldu burası. Çocuklar aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirildi. Çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri için devletimizin, milletimizin bütün imkanlarını, potansiyelini kullanacağız, kullanmaya da devam ediyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Temel gayelerinin çocukların mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirten Balcı, "Panayır havası gibi, şenlik gibi oldu burası. Çocuklar aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirildi. Çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri için devletimizin, milletimizin bütün imkanlarını, potansiyelini kullanacağız, kullanmaya da devam ediyoruz" dedi.

© AA

"Buradaki nihai gayemiz çocuklarımızın mutluluğu, onların esenliği, sağlığı, gülmeleri. Bu amacımızı da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" diyen Balcı, bir çok etkinliklerle çocuklar ile bir araya geleceğinin sinyalini verdi.

&quot;Buradaki nihai gayemiz çocuklarımızın mutluluğu, onların esenliği, sağlığı, gülmeleri. Bu amacımızı da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum&quot; diyen Balcı, bir çok etkinliklerle çocuklar ile bir araya geleceğinin sinyalini verdi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

"Buradaki nihai gayemiz çocuklarımızın mutluluğu, onların esenliği, sağlığı, gülmeleri. Bu amacımızı da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" diyen Balcı, bir çok etkinliklerle çocuklar ile bir araya geleceğinin sinyalini verdi.

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