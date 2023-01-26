https://sputniknews.com.tr/20230126/cihan-pacaci-istifa-etti-iyi-parti-genel-baskan-yardimciligi-gorevini-birakti-1066220927.html
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T16:22+0300
2023-01-26T16:22+0300
2023-01-26T16:49+0300
politika
cihan paçacı
iyi parti
cumhurbaşkanı
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Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.Paçacı'nın açıklaması şu şekilde:Paçacı, Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda, cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir" demişti.
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cihan paçacı, iyi parti, cumhurbaşkanı
cihan paçacı, iyi parti, cumhurbaşkanı
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
16:22 26.01.2023 (güncellendi: 16:49 26.01.2023) Abone ol
Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Paçacı'nın açıklaması şu şekilde:
"Aziz milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."
Paçacı, Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda, cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir" demişti.