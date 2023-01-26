https://sputniknews.com.tr/20230126/cihan-pacaci-parti-yetkili-kurullari-su-anda-kemal-beyin-ismini-onaylayacak-noktada-degil-1066212606.html
İYİ Partili Paçacı: Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir
İYİ Partili Paçacı: Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı aday tartışmalarını değerlendirdi ve "6’lı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:10+0300
2023-01-26T14:10+0300
2023-01-26T14:25+0300
politika
nagehan alçı
iyi parti
mustafa cihan paçacı
cihan paçacı
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103934/48/1039344881_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7712cea432cce77751575b934ea5e0f2.jpg
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İYİ Parti, Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi."İki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir." ifadelerini kullanan Paçacı, Nagehan Alçı'nın "Sizce hangisi daha olası?" sorusuna ise "İkincisi gibi görünüyor" diye yanıt verdi.Paçacı ayrıca "6’lı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir" ifadelerini de kullandı.'Erdoğan seçimi kazanamayacak' İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğine olan inancını da şu sözlerle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230126/ahmet-hakan-6li-masanin-adayi-geciktirmesi-beklenti-citasinin-yuksege-dikilmesine-yol-aciyor-1066196993.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103934/48/1039344881_97:0:1200:827_1920x0_80_0_0_ee636b9ca59d5001c6e729c9f27f54e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nagehan alçı, iyi parti, mustafa cihan paçacı, cihan paçacı, kemal kılıçdaroğlu
nagehan alçı, iyi parti, mustafa cihan paçacı, cihan paçacı, kemal kılıçdaroğlu
İYİ Partili Paçacı: Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir
14:10 26.01.2023 (güncellendi: 14:25 26.01.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı aday tartışmalarını değerlendirdi ve "6’lı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir" dedi.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı
, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı
ile yaptığı görüşmeyi köşesine
taşıdı.
Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İYİ Parti, Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi.
"İki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir." ifadelerini kullanan Paçacı, Nagehan Alçı'nın "Sizce hangisi daha olası?" sorusuna ise "İkincisi gibi görünüyor" diye yanıt verdi.
Paçacı ayrıca "6’lı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir" ifadelerini de kullandı.
'Erdoğan seçimi kazanamayacak'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğine olan inancını da şu sözlerle anlattı:
"2018’de kullandığı çıpa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ydi. Vatandaş bunu satın aldı. "Yeni sistem" diyerek umut vaat etti. 2023’te ise yeni sistemin birçok problem yarattığı görüldü. Kamuoyu araştırmaları seçmenin yüzde 67’sinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan’ın elinde bu kez sistem koz değil, bir dezavantaj. 2018’de hiç seçim kaybetmemiş bir Tayyip Erdoğan vardı. Herkes ona bakıyordu, çok güçlüydü. Halbuki 2023’e İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok şehri 2019’da kaybetmiş bir siyasetçi olarak giriyor. Üstelik verdiği kararlar, attığı imzalarla bir çok yanlış yaptığı görüldü. Bu iki maddeyi sıraladıktan sonra “Bunların üzerine bir de kötü ekonomik tabloyu koyun, artı 6 milyon genç de ilk kez oy kullanacak. Araştırmalar yüzde 20-30 oranında iktidara oy verecek genç olduğunu söylüyor, hadi yüzde 30 diyelim, gerisi muhalefete gider. 2018’de bile yüzde 52 almış Erdoğan şimdi nasıl kazansın Nagehan Hanım?”