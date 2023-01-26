https://sputniknews.com.tr/20230126/cihan-pacaci-parti-yetkili-kurullari-su-anda-kemal-beyin-ismini-onaylayacak-noktada-degil-1066212606.html

İYİ Partili Paçacı: Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir

İYİ Partili Paçacı: Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı aday tartışmalarını değerlendirdi ve "6’lı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T14:10+0300

2023-01-26T14:10+0300

2023-01-26T14:25+0300

politika

nagehan alçı

iyi parti

mustafa cihan paçacı

cihan paçacı

kemal kılıçdaroğlu

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İYİ Parti, Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi."İki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir." ifadelerini kullanan Paçacı, Nagehan Alçı'nın "Sizce hangisi daha olası?" sorusuna ise "İkincisi gibi görünüyor" diye yanıt verdi.Paçacı ayrıca "6’lı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir" ifadelerini de kullandı.'Erdoğan seçimi kazanamayacak' İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğine olan inancını da şu sözlerle anlattı:

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nagehan alçı, iyi parti, mustafa cihan paçacı, cihan paçacı, kemal kılıçdaroğlu