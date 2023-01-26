Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına tepki: Gerçek dışı bilgiler var, siz buna yalan da diyebilirsiniz

Pompeo, bu kitabı sanırım başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmış. Öyle düşünüyorum. Bu iddialarla ilgili bir kere gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum. Siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var ve çifte standart var. Ayrıca bugüne kadar terörizme destekleri konusunda, ABD'de ciddi suçtur, yargı sürecine tabi olmamak için dezenformasyon var.