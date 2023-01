https://sputniknews.com.tr/20230126/erdogan-ile-pence-gorusurken-kapiyi-kirmaya-kalkistim-diyen-pompeoya-kalindan-yanit-carpitiyor-1066198289.html

'Erdoğan ile Pence görüşürken kapıyı kırmaya kalkıştım' diyen Pompeo'ya Kalın'dan yanıt: Çarpıtıyor

'Erdoğan ile Pence görüşürken kapıyı kırmaya kalkıştım' diyen Pompeo'ya Kalın'dan yanıt: Çarpıtıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı görevi üstlenen Mike Pompeo, anılarını anlattığı yeni kitabında Türkiye'ye ilişkin iddialarda... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın önce CIA Direktörü, sonra Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği Mike Pompeo'nun 'Never Give an Inch: Fighting for the America I Love' (Asla en ufak taviz vermeden: Sevdiğim Amerika için mücadele ederek) isimli anı kitabı dünyada ses getirdi.Trump'ın Türkiye'ye Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ateşkes anlaşması imzalatmak için dönemin Dışişleri Bakanı Pompeo'yu dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Ankara'ya gönderdiğinde yaşananları kendi bakış açısından anlatan Pompeo'ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi.Pompeo kitabında, Ekim 2019'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beklenenden daha uzun bir baş başa görüşme yapan Pence'e ulaşmak için kilitli bir kapıyı kırmaya çalıştığını şu sözlerle iddia etmişti:Kalın ise Pompeo'nun bu iddialarına "Yaşananları çarpıtarak anlatıyor” diye yanıt verdi.Hande Fırat, Kalın'ın konuya ilişkin açıklamalarını bugünkü köşe yazısında şöyle aktardı:Kalın: Onlara çok açık şekilde ABD’nin PYD/YPG politikasının çok yanlış olduğunu söyledik'Öfke dediği şey, net tavrımızdı'Pompeo kapıyı zorladı mı?'Pompeo dışarıda sinir krizleri geçirmiş, biz sonradan öğrendik''Pence bize Pompeo'yu içeri alın demedi, kendileri arasındaki bir konu''Yunanistan konusunda demek ki tarafsız değiller''Pompeo aday olacak'

https://sputniknews.com.tr/20230125/pompeo-ankarada-erdogan-ile-pence-bas-basa-gorusurken-kilitli-kapiyi-kirmaya-kalkistim-1066155836.html

