https://sputniknews.com.tr/20230126/bill-gates-ukrayna-dunyanin-en-yozlasmis-devletlerinden-biri-1066228616.html

Bill Gates: Ukrayna dünyanın en yozlaşmış devletlerinden biri

Bill Gates: Ukrayna dünyanın en yozlaşmış devletlerinden biri

ABD'li milyarder Bill Gates, Ukrayna'nın dünyanın en kötü ve yozlaşmış devletlerinden biri olduğunu ve bir avuç zengin tarafından kontrol edildiğini söyledi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T18:45+0300

2023-01-26T18:45+0300

2023-01-26T18:45+0300

ukrayna krizi

bill gates

ukrayna

yolsuzluk

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Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, ABD'li düşünce kuruluşu Lowy Institute'ün düzenlediği etkinlikte konuşma yaptı.Gates, Ukrayna'ya dair tartışmalı açıklamalarda bulunurken, ifadeleri Batı basını tarafından görmezden gelindi.Gates, "Ukrayna devlet dünyanın en kötülerinden biri, yozlaşmış ve birkaç zengin tarafından kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.Gates, "Demek istediğim, Ukrayna halkı için gerçekten talihsiz bir durum" diye ekledi.Daha önce Ukrayna'da devlet yetkililerinin yolsuzluğa karıştığının ortaya çıkmasıyla bir dizi görevden alma gerçekleşmişti.Zelenskiy, yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmiş ve ülkenin kronik sorunu olan yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik önemli kararlar alınacağı sözünü vermişti. Zelenskiy, "Şunun net olmasını istiyorum: geçmişte olduğu gibi, devlet kurumlarına yakın çeşitli insanların ya da tüm hayatlarını bir sandalyenin peşinde geçirenlerin yaşam tarzına geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.Ülkedeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 5 bölge valisinin görevine son verilmiş, aralarında Savunma Bakan Yardımcısı'nın bulunduğu isimler de istifa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230124/abdli-kongre-uyesi-greene-ukrayna-dunyada-yolsuzlugun-en-fazla-oldugu-ulkelerden-biri-1066132169.html

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