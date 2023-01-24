https://sputniknews.com.tr/20230124/abdli-kongre-uyesi-greene-ukrayna-dunyada-yolsuzlugun-en-fazla-oldugu-ulkelerden-biri-1066132169.html

ABD'li Kongre üyesi Greene: Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri

ABD'li Kongre üyesi Greene: Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri

ABD'li Kongre üyesi Greene, Ukrayna’nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu ve bunun değişmeyeceğini belirtti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T21:56+0300

2023-01-24T21:56+0300

2023-01-24T21:56+0300

ukrayna krizi

abd

marjorie taylor greene

ukrayna

yolsuzluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064481717_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6c3c5fb4bdaf5bb6c7c7a6f583ac483c.jpg

ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu ve Rusya ile olan savaşın bunu değiştirmeyeceğini ifade etti.Greene, “Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri ve Rusya ile olan savaş bunu değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.Kiev'e yapılan yardımın denetlenmesinin önemini vurgu yapan Green, “Amerikalıların büyük emeklerle kazandıkları dolarların ne kadarı çalınıyor veya gitmemesi gereken insanların cebine giriyor?” ifadelerine yer verdi.Ocak ayının başlarında Green ve partidaşı Michael McCaul, Ukrayna'ya verilen yardımın denetimi konusunu gündeme taşımaya devam edeceklerini ve Kiev'e ‘açık çek’ verilmesine karşı olduklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230124/eski-polonya-disisleri-bakani-varsovadaki-hukumet-ukraynayi-bolmeyi-degerlendirdi-1066127606.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, marjorie taylor greene, ukrayna, yolsuzluk