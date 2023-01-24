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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/abdli-kongre-uyesi-greene-ukrayna-dunyada-yolsuzlugun-en-fazla-oldugu-ulkelerden-biri-1066132169.html
ABD'li Kongre üyesi Greene: Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri
ABD'li Kongre üyesi Greene: Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri
ABD'li Kongre üyesi Greene, Ukrayna’nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu ve bunun değişmeyeceğini belirtti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:56+0300
2023-01-24T21:56+0300
ukrayna krizi
abd
marjorie taylor greene
ukrayna
yolsuzluk
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ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu ve Rusya ile olan savaşın bunu değiştirmeyeceğini ifade etti.Greene, “Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri ve Rusya ile olan savaş bunu değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.Kiev'e yapılan yardımın denetlenmesinin önemini vurgu yapan Green, “Amerikalıların büyük emeklerle kazandıkları dolarların ne kadarı çalınıyor veya gitmemesi gereken insanların cebine giriyor?” ifadelerine yer verdi.Ocak ayının başlarında Green ve partidaşı Michael McCaul, Ukrayna'ya verilen yardımın denetimi konusunu gündeme taşımaya devam edeceklerini ve Kiev'e ‘açık çek’ verilmesine karşı olduklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230124/eski-polonya-disisleri-bakani-varsovadaki-hukumet-ukraynayi-bolmeyi-degerlendirdi-1066127606.html
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abd, marjorie taylor greene, ukrayna, yolsuzluk
abd, marjorie taylor greene, ukrayna, yolsuzluk

ABD'li Kongre üyesi Greene: Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri

21:56 24.01.2023
© AFP 2023Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023
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ABD'li Kongre üyesi Greene, Ukrayna’nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu ve bunun değişmeyeceğini belirtti.
ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu ve Rusya ile olan savaşın bunu değiştirmeyeceğini ifade etti.
Greene, “Ukrayna dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri ve Rusya ile olan savaş bunu değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.
Kiev'e yapılan yardımın denetlenmesinin önemini vurgu yapan Green, “Amerikalıların büyük emeklerle kazandıkları dolarların ne kadarı çalınıyor veya gitmemesi gereken insanların cebine giriyor?” ifadelerine yer verdi.
Ocak ayının başlarında Green ve partidaşı Michael McCaul, Ukrayna'ya verilen yardımın denetimi konusunu gündeme taşımaya devam edeceklerini ve Kiev'e ‘açık çek’ verilmesine karşı olduklarını duyurmuştu.
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