https://sputniknews.com.tr/20230126/6li-masa-ilk-kez-aday-konusacak-1066197686.html
6'lı masa ilk kez aday konuşacak
6'lı masa ilk kez aday konuşacak
Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6’lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısında. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T09:31+0300
2023-01-26T09:31+0300
2023-01-26T09:31+0300
politika
chp
iyi parti
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
aday
ortak aday
altılı masa
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6'lı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak.Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230124/altili-masa-il-il-ittifak-hesabi-yapacak-1066117699.html
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chp, iyi parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, aday, ortak aday, altılı masa
chp, iyi parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, aday, ortak aday, altılı masa
6'lı masa ilk kez aday konuşacak
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Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6’lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısında. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık konusu ilk kez isimler üzerinden tartışılacak.
6'lı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak.
Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.
Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.
6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.