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6'lı masa ilk kez aday konuşacak
6'lı masa ilk kez aday konuşacak
Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6’lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısında. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T09:31+0300
2023-01-26T09:31+0300
politika
chp
iyi parti
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
aday
ortak aday
altılı masa
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6'lı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak.Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230124/altili-masa-il-il-ittifak-hesabi-yapacak-1066117699.html
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chp, iyi parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, aday, ortak aday, altılı masa
chp, iyi parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, aday, ortak aday, altılı masa

6'lı masa ilk kez aday konuşacak

09:31 26.01.2023
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© CHP
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Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6’lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısında. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık konusu ilk kez isimler üzerinden tartışılacak.
6'lı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak.
Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.
Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.
6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
POLİTİKA
Altılı masa il il ittifak hesabı yapacak
24 Ocak, 15:44
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