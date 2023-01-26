https://sputniknews.com.tr/20230126/6li-masa-ilk-kez-aday-konusacak-1066197686.html

6'lı masa ilk kez aday konuşacak

6'lı masa ilk kez aday konuşacak

Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6’lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısında. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T09:31+0300

2023-01-26T09:31+0300

2023-01-26T09:31+0300

politika

chp

iyi parti

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

aday

ortak aday

altılı masa

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6'lı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak.Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230124/altili-masa-il-il-ittifak-hesabi-yapacak-1066117699.html

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