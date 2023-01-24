https://sputniknews.com.tr/20230124/altili-masa-il-il-ittifak-hesabi-yapacak-1066117699.html

Altılı masa il il ittifak hesabı yapacak

Altılı masa il il ittifak hesabı yapacak

Altılı masa, TBMM'de anayasal çoğunluğu elde etmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifleri belirlemek için komisyon kurdu. İlk... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T15:44+0300

2023-01-24T15:44+0300

2023-01-24T15:44+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

gelecek partisi

deva partisi

demokrat parti (dp)

saadet partisi

milletvekili

milletvekili adayı

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Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi hedefleyen altı parti, Meclis'te anayasal değişikliği sağlayabilecek rakama ulaşmak için il il değerlendirme yapacaklar. Değişen seçim sistemine göre il barajına göre hesaplama yapacak olan komisyon üyeleri farklı alternatifleri ele alacak.Bu hafta mecliste bir araya gelmesi planlanan komisyonda CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez yer alıyor.İttifak yapılacak iller belirlenecekAltılı masanın bazı partileri barajı geçerken bazı partiler ise 2018 seçimlerinde baraj altında kalmıştı. Deva ve Gelecek Partisi’nin ise ilk seçimi olması nedeniyle seçimde alacağı oy oranı bilinmiyor. Bu nedenle hangi illerde ittifak yapılması gerektiği için anket çalışmaları planlanıyor. ittifak yapılması gereken il ve seçim bölgeleri, seçime ortak listeyle girilecek ve girilmeyecek yerler, partilerin tek başına ya da ikili ve üçlü ittifaklarla seçime gireceği il ve bölgelere yönelik simülasyon yapacak. Simülasyon sonunda ittifak nedeniyle vekil sayısı artıyor ise ortak liste, vekil sayısı azalıyor ise ayrı liste yapılacak.‘Anketleri bakacağız’Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak komisyon çalışmasın ilişkin yaptığı değerlendirmede “Biz anayasayı değişikliğini yapma çoğunluğu olan 360 sayısını hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yapacağız. İl il yapacağımız anketler ile o seçim bölgesinde nasıl hareket edeceğimizi belirleyeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230119/muharrem-ince-altili-masanin-kafasi-karisik-6-gunde-dagilirlar-1065944402.html

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