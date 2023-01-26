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https://sputniknews.com.tr/20230126/100-yasina-giren-ingiliz-kadin-uzun-yasamin-sirrini-verdi-tuhaf-erkeklerle-konusmaktan-kacinin--1066217257.html
100 yaşına giren İngiliz kadın uzun yaşamın sırrını verdi: Tuhaf erkeklerle konuşmaktan kaçının
100 yaşına giren İngiliz kadın uzun yaşamın sırrını verdi: Tuhaf erkeklerle konuşmaktan kaçının
İngiltere’de yaşayan Olive Westerman, 100. yaş gününde uzun ve mutlu yaşamanın sırrının 'Tuhaf erkeklerden uzak durmak' olduğunu söyledi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:31+0300
2023-01-26T16:12+0300
yaşam
kadın
ingiltere
doğum günü
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İngiltere'nin Chester'daki Deewater Grange bakım evinde yaşayan Olive Westerman, 16 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte 100. yaşını ikindi çayı eşliğinde kutladı.Bu kadar uzun yaşamayı beklemediğini düşünen Westerman, "Şu anda 100 yaşında olduğuma gerçekten inanamıyorum ama bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.Espirili ve neşeli mizacıyla bilinen Westerman, uzun ve mutlu yaşamanın sırrını da verdi. Westerman, "Tuhaf erkeklerle konuşmaktan kaçınırsanız mutlu olursunuz" dedi. 100 yıldır hayatta olduğu için İngiltere Kralı III. Charles'tan da tebrik mektubu aldığını söyleyen Westerman, bir diğer tavsiye olarak hayatta olmaktan mutlu ve memnun olmanın ve sahip olunanlardan en iyi şekilde yararlanmanın uzun yaşamada etkili olduğunu düşündüğünü aktardı. Bir asırı geride bırakan Olive, heyecan dolu bir hayat geçirdiğini Singapur'da yaşadıktan bir sonra genç yaşlarında kilisede tanıştıktan sonra evlendiği eşi Sam'le birlikte dünyayı gezdiğini söyledi. Hayatını kaybeden eşinin çok kibar ve nazik biri olduğunu aktaran Olive, hayatı boyunca çocuklarla çalışarak geçirdikleri vaktin kalbini her zaman genç tuttuğunu belirtti. Bu arada bakım evi yönetimi, eşi Sam'in doğum günlerinde Olive'e Este Lauder parfüm hediye etme geleneğini de sürdürerek bir şişe hediye etti.
https://sputniknews.com.tr/20221110/101-dogumgununu-kutlayan-kadin-uzun-ve-mutlu-yasamin-sirrini-acikladi-1063285535.html
https://sputniknews.com.tr/20220103/dunyanin-en-yasli-insani-tanaka-kane-yeni-yasini-kutladi-1052343975.html
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kadın, ingiltere, doğum günü
kadın, ingiltere, doğum günü

100 yaşına giren İngiliz kadın uzun yaşamın sırrını verdi: Tuhaf erkeklerle konuşmaktan kaçının

15:31 26.01.2023 (güncellendi: 16:12 26.01.2023)
© Deewater Grange Care HomeOlive Westerman
Olive Westerman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Deewater Grange Care Home
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İngiltere’de yaşayan Olive Westerman, 100. yaş gününde uzun ve mutlu yaşamanın sırrının 'Tuhaf erkeklerden uzak durmak' olduğunu söyledi.
İngiltere'nin Chester'daki Deewater Grange bakım evinde yaşayan Olive Westerman, 16 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte 100. yaşını ikindi çayı eşliğinde kutladı.

Bu kadar uzun yaşamayı beklemediğini düşünen Westerman, "Şu anda 100 yaşında olduğuma gerçekten inanamıyorum ama bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

Espirili ve neşeli mizacıyla bilinen Westerman, uzun ve mutlu yaşamanın sırrını da verdi.
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Westerman, "Tuhaf erkeklerle konuşmaktan kaçınırsanız mutlu olursunuz" dedi.

100 yıldır hayatta olduğu için İngiltere Kralı III. Charles'tan da tebrik mektubu aldığını söyleyen Westerman, bir diğer tavsiye olarak hayatta olmaktan mutlu ve memnun olmanın ve sahip olunanlardan en iyi şekilde yararlanmanın uzun yaşamada etkili olduğunu düşündüğünü aktardı.
© Deewater Grange Care HomeOlive Westerman
Olive Westerman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Olive Westerman
© Deewater Grange Care Home
Bir asırı geride bırakan Olive, heyecan dolu bir hayat geçirdiğini Singapur'da yaşadıktan bir sonra genç yaşlarında kilisede tanıştıktan sonra evlendiği eşi Sam'le birlikte dünyayı gezdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden eşinin çok kibar ve nazik biri olduğunu aktaran Olive, hayatı boyunca çocuklarla çalışarak geçirdikleri vaktin kalbini her zaman genç tuttuğunu belirtti.

Bu arada bakım evi yönetimi, eşi Sam'in doğum günlerinde Olive'e Este Lauder parfüm hediye etme geleneğini de sürdürerek bir şişe hediye etti.
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