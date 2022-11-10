101. doğumgününü kutlayan kadın, uzun ve mutlu yaşamın sırrını açıkladı
13:53 10.11.2022 (güncellendi: 13:59 10.11.2022)
© AP PhotoTekila
© AP Photo
Şimdiye dek ülkesi ABD'de 18 Devlet Başkanı gören ve geçtiğimiz günlerde 101. doğumgününü kutlayan yaşlı kadın, uzun yaşamın sırrının tekila olduğunu söyledi.
ABD'nin Illinois eyaletinde 1921 yılında doğan ve ömrüne şimdiye dek 18 Devlet Başkanı sığdıran Mary Flip isimli bir yaşlı kadın, uzun ve mutlu yaşamın sırlarını anlattı.
Ailesi ve arkadaşlarıyla 2 Kasım'da 101. doğumgününü kutlamak için bir araya gelen Flip, uzun ve mutlu bir yaşamın sırrının ne olduğu sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Arizona News'in haberine göre yaşlı kadın bu soruyu, "Ah evet, sırrım. Bilemiyorum. Tekila!" diye yanıtladı.
Mary Flip, who is from Illinois but now lives in Arizona, credits her love of tequila with helping her to live such a long and happy life. https://t.co/vj6ned5CXp— The Pug (@thepugnews) November 10, 2022
Annesini ve kız kardeşini çok erken yaşta kaybeden ve 15 yaşına geldiğinde tek başına kalan Flip, 18 yaşında Meksika'ya taşındı ve hayatının aşkını burada buldu. Birlikte bir çiftlik hayatı kurduğu eşinden ilk kez hamile kaldığında tekrar ABD'nin Şikago eyaletine taşınan Flip, kariyerine geri döndü ve Şikago Sanat Okulu'nca da tanınan saygın bir sanatçı haline geldi.
Flip sanatına dair ise şu ifadeleri kullandı:
"Resim yapmayı çok seviyorum. Henüz çizdiğiniz sırada bile bazı şeylerin değiştiğini görebiliyordum. Böylece onları geliştirip gerçek gibi gösterebiliyordum. Biraz zaman aldı ancak çocuk yetiştirmekten başka bir işim de yoktu"
Doğumgünü partisini en sevdiği bira Guinness ile kutlayan yaşlı kadın, dans etmekten de geri durmadı.
Flip'in partide kahkahalarla "Masanın üzerine çıkacağım" dediği belirtildi.
Chandler woman celebrates 101st birthday, says secret to happy life is tequila: https://t.co/TheUD2uLPM pic.twitter.com/bOBs8eisxY— azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) November 3, 2022