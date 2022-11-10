https://sputniknews.com.tr/20221110/101-dogumgununu-kutlayan-kadin-uzun-ve-mutlu-yasamin-sirrini-acikladi-1063285535.html

101. doğumgününü kutlayan kadın, uzun ve mutlu yaşamın sırrını açıkladı

101. doğumgününü kutlayan kadın, uzun ve mutlu yaşamın sırrını açıkladı

Şimdiye dek ülkesi ABD'de 18 Devlet Başkanı gören ve geçtiğimiz günlerde 101. doğumgününü kutlayan yaşlı kadın, uzun yaşamın sırrının tekila olduğunu söyledi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

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ABD'nin Illinois eyaletinde 1921 yılında doğan ve ömrüne şimdiye dek 18 Devlet Başkanı sığdıran Mary Flip isimli bir yaşlı kadın, uzun ve mutlu yaşamın sırlarını anlattı.Ailesi ve arkadaşlarıyla 2 Kasım'da 101. doğumgününü kutlamak için bir araya gelen Flip, uzun ve mutlu bir yaşamın sırrının ne olduğu sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Arizona News'in haberine göre yaşlı kadın bu soruyu, "Ah evet, sırrım. Bilemiyorum. Tekila!" diye yanıtladı.Annesini ve kız kardeşini çok erken yaşta kaybeden ve 15 yaşına geldiğinde tek başına kalan Flip, 18 yaşında Meksika'ya taşındı ve hayatının aşkını burada buldu. Birlikte bir çiftlik hayatı kurduğu eşinden ilk kez hamile kaldığında tekrar ABD'nin Şikago eyaletine taşınan Flip, kariyerine geri döndü ve Şikago Sanat Okulu'nca da tanınan saygın bir sanatçı haline geldi.Flip sanatına dair ise şu ifadeleri kullandı:Doğumgünü partisini en sevdiği bira Guinness ile kutlayan yaşlı kadın, dans etmekten de geri durmadı.Flip'in partide kahkahalarla "Masanın üzerine çıkacağım" dediği belirtildi.

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