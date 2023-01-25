https://sputniknews.com.tr/20230125/ukrayna-ordusu-soledar-kentini-kaybettigini-resmen-kabul-etti---1066162531.html

Ukrayna ordusu Soledar kentini kaybettiğini resmen kabul etti

Ukrayna ordusu Soledar kentini kaybettiğini resmen kabul etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Ukraynalı askerlerin Soledar kentini Rus tarafına bıraktığını açıkladı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:25+0300

2023-01-25T15:25+0300

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ukrayna krizi

soledar

ukrayna

rusya

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Sözcüsü Çerevatıy, AFP ajansına yaptığı açıklamada Ukraynalı askerlerin Soledar kentini Rus tarafına bıraktığını doğruladı. Çerevatıy, “Birkaç ay süren zorlu çatışmaların ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri önceden hazırlanmış mevzilere çekilmek üzere kenti terk etti” açıklamasında bulundu, fakat çekilmenin tarihleri ile ilgili bilgi vermedi. Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ocak tarihinde Soledar’ın tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu. Bu tarihten iki gün önce ise Rus paramiliter Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, askerlerinin kenti kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Son olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı 17 Ocak’ta Rus ordusunun Soledar’ı tamamen kontrol altına aldığını açıklamıştı. Daha önce DHC Başkan Vekili Denis Puşilin, bu kentin kontrol altına alınmasının Rus güçlerinin Artyomovsk (Bahmut), Seversk, Slavyansk ve Kramatorsk yönündeki yolunu açacağını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Soledar’ın kontrolünün Artyomovsk’taki Ukrayna birliklerinin lojistik yollarının kesilmesini sağlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/peskov-donetskin-soledar-kentindeki-taarruza-katilanlar-buyuk-bir-is-basardi-1065679033.html

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