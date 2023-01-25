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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/ukrayna-ordusu-soledar-kentini-kaybettigini-resmen-kabul-etti---1066162531.html
Ukrayna ordusu Soledar kentini kaybettiğini resmen kabul etti
Ukrayna ordusu Soledar kentini kaybettiğini resmen kabul etti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Ukraynalı askerlerin Soledar kentini Rus tarafına bıraktığını açıkladı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:25+0300
2023-01-25T15:25+0300
ukrayna krizi
soledar
ukrayna
rusya
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Sözcüsü Çerevatıy, AFP ajansına yaptığı açıklamada Ukraynalı askerlerin Soledar kentini Rus tarafına bıraktığını doğruladı. Çerevatıy, “Birkaç ay süren zorlu çatışmaların ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri önceden hazırlanmış mevzilere çekilmek üzere kenti terk etti” açıklamasında bulundu, fakat çekilmenin tarihleri ile ilgili bilgi vermedi. Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ocak tarihinde Soledar’ın tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu. Bu tarihten iki gün önce ise Rus paramiliter Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, askerlerinin kenti kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Son olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı 17 Ocak’ta Rus ordusunun Soledar’ı tamamen kontrol altına aldığını açıklamıştı. Daha önce DHC Başkan Vekili Denis Puşilin, bu kentin kontrol altına alınmasının Rus güçlerinin Artyomovsk (Bahmut), Seversk, Slavyansk ve Kramatorsk yönündeki yolunu açacağını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Soledar’ın kontrolünün Artyomovsk’taki Ukrayna birliklerinin lojistik yollarının kesilmesini sağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/peskov-donetskin-soledar-kentindeki-taarruza-katilanlar-buyuk-bir-is-basardi-1065679033.html
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soledar, ukrayna, rusya
soledar, ukrayna, rusya

Ukrayna ordusu Soledar kentini kaybettiğini resmen kabul etti

15:25 25.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinSoledar
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Ukraynalı askerlerin Soledar kentini Rus tarafına bıraktığını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Sözcüsü Çerevatıy, AFP ajansına yaptığı açıklamada Ukraynalı askerlerin Soledar kentini Rus tarafına bıraktığını doğruladı.
Çerevatıy, “Birkaç ay süren zorlu çatışmaların ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri önceden hazırlanmış mevzilere çekilmek üzere kenti terk etti” açıklamasında bulundu, fakat çekilmenin tarihleri ile ilgili bilgi vermedi.
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
Ukrayna krizi
Peskov: Donetsk'in Soledar kentindeki taarruza katılanlar büyük bir iş başardı
12 Ocak, 15:54
Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ocak tarihinde Soledar’ın tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu. Bu tarihten iki gün önce ise Rus paramiliter Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, askerlerinin kenti kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.
Son olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı 17 Ocak’ta Rus ordusunun Soledar’ı tamamen kontrol altına aldığını açıklamıştı.
Daha önce DHC Başkan Vekili Denis Puşilin, bu kentin kontrol altına alınmasının Rus güçlerinin Artyomovsk (Bahmut), Seversk, Slavyansk ve Kramatorsk yönündeki yolunu açacağını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Soledar’ın kontrolünün Artyomovsk’taki Ukrayna birliklerinin lojistik yollarının kesilmesini sağlamıştı.
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