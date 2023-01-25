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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/slovakya-elimizdeki-mig-29-ucaklarini-ukraynaya-vermeye-haziriz-1066188406.html
Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız
Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sahip oldukları Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya vermeyi planladıklarını duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T22:32+0300
2023-01-25T22:32+0300
ukrayna krizi
slovakya
ukrayna
mig-29
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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, “Halihazırda uçaklar Slovakya’daki üslerden birinde bulunuyor. Bu uçakların Ukrayna’ya devrini görüşmeye hazırız. Hükümetin kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna ordusunun silahlanmasına milyarlarca dolar tahsis etti.
https://sputniknews.com.tr/20230125/nato-abd-tanklari-ingiltere-ve-almanyaninkilerle-birlikte-fark-yaratabilir-1066187683.html
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slovakya, ukrayna, mig-29
slovakya, ukrayna, mig-29

Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız

22:32 25.01.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları
Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov
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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sahip oldukları Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya vermeyi planladıklarını duyurdu.
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, “Halihazırda uçaklar Slovakya’daki üslerden birinde bulunuyor. Bu uçakların Ukrayna’ya devrini görüşmeye hazırız. Hükümetin kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna ordusunun silahlanmasına milyarlarca dolar tahsis etti.
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