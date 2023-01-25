https://sputniknews.com.tr/20230125/slovakya-elimizdeki-mig-29-ucaklarini-ukraynaya-vermeye-haziriz-1066188406.html
Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız
Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sahip oldukları Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya vermeyi planladıklarını duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T22:32+0300
2023-01-25T22:32+0300
2023-01-25T22:32+0300
ukrayna krizi
slovakya
ukrayna
mig-29
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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, “Halihazırda uçaklar Slovakya’daki üslerden birinde bulunuyor. Bu uçakların Ukrayna’ya devrini görüşmeye hazırız. Hükümetin kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna ordusunun silahlanmasına milyarlarca dolar tahsis etti.
https://sputniknews.com.tr/20230125/nato-abd-tanklari-ingiltere-ve-almanyaninkilerle-birlikte-fark-yaratabilir-1066187683.html
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slovakya, ukrayna, mig-29
slovakya, ukrayna, mig-29
Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız
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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sahip oldukları Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya vermeyi planladıklarını duyurdu.
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, “Halihazırda uçaklar Slovakya’daki üslerden birinde bulunuyor. Bu uçakların Ukrayna’ya devrini görüşmeye hazırız. Hükümetin kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna ordusunun silahlanmasına milyarlarca dolar tahsis etti.