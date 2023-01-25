https://sputniknews.com.tr/20230125/slovakya-elimizdeki-mig-29-ucaklarini-ukraynaya-vermeye-haziriz-1066188406.html

Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız

Slovakya: Elimizdeki MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermeye hazırız

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sahip oldukları Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya vermeyi planladıklarını duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T22:32+0300

2023-01-25T22:32+0300

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ukrayna krizi

slovakya

ukrayna

mig-29

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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, “Halihazırda uçaklar Slovakya’daki üslerden birinde bulunuyor. Bu uçakların Ukrayna’ya devrini görüşmeye hazırız. Hükümetin kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna ordusunun silahlanmasına milyarlarca dolar tahsis etti.

https://sputniknews.com.tr/20230125/nato-abd-tanklari-ingiltere-ve-almanyaninkilerle-birlikte-fark-yaratabilir-1066187683.html

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