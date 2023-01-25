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https://sputniknews.com.tr/20230125/sevgilisini-zehirleyip-timsahlarla-dolu-nehre-atti-1066173895.html
Sevgilisini zehirleyip timsahlarla dolu nehre attı
Sevgilisini zehirleyip timsahlarla dolu nehre attı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 57 yaşındaki Avustralyalı bir öğretmen, sevgilisi tarafından zehirlenerek öldürüldü ve cesedi timsahlarla dolu bir nehre... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:14+0300
2023-01-25T18:14+0300
yaşam
demokratik kongo cumhuriyeti
sevgili
timsah
zehirleme
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 6 yıldır İngilizce ve müzik öğretmeni olarak çalışan 57 yaşındaki Mark Ciavarella, 26 Ekim'de kayboldu.Kasım ayında yerel medya kuruluşu BrazzaNews tarafından Facebook'ta yayınlanan videoda adamın, sevgilisi Clement Bebeka tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi yer aldı.Gazetecilere açıklama yapan Bebeka, videoda Ciavarella'yı nasıl zehirlediğini ve 35 dakika içinde öldükten sonra cesedini timsahlarla dolu Kongo Nehri'ne attığını anlattı.Mark'ın kardeşi Darren Ciavarella, basın yaptığı açıklamada "Kaza veya hastalık olsaydı, kabullenmek daha kolay olurdu, ancak onu öldürüp timsahlara yem ettikleri gerçeği bizi mahvediyor" dedi.Darren, "Onun son anlarını düşünmek çok acı verici" ifadelelerini kullandı.Bebeka ve Ciavarella, ülkenin başkenti Brazzaville yakınlarında bulunan Pointe Noire'da birlikte yaşıyordu.Darren, "Oranın tehlikeli bir yer olduğunu biliyordu, fakat oradaki çocuklara öğretme ve yardım etme konusunda çok tutkuluydu. Kalbi çok büyüktü" dedi.Ciavarella'nın cansız bedeni henüz bulunamadı. Fakat Kongo Nehri'nin timsahlarla dolu olması nedeniyle ulaşılması ihtimalinin az olduğu düşünülüyor.
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demokratik kongo cumhuriyeti, sevgili, timsah, zehirleme
demokratik kongo cumhuriyeti, sevgili, timsah, zehirleme

Sevgilisini zehirleyip timsahlarla dolu nehre attı

18:14 25.01.2023
CC0 / / Timsah
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
CC0 / /
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 57 yaşındaki Avustralyalı bir öğretmen, sevgilisi tarafından zehirlenerek öldürüldü ve cesedi timsahlarla dolu bir nehre atıldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 6 yıldır İngilizce ve müzik öğretmeni olarak çalışan 57 yaşındaki Mark Ciavarella, 26 Ekim'de kayboldu.
Kasım ayında yerel medya kuruluşu BrazzaNews tarafından Facebook'ta yayınlanan videoda adamın, sevgilisi Clement Bebeka tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi yer aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Bebeka, videoda Ciavarella'yı nasıl zehirlediğini ve 35 dakika içinde öldükten sonra cesedini timsahlarla dolu Kongo Nehri'ne attığını anlattı.
Mark'ın kardeşi Darren Ciavarella, basın yaptığı açıklamada "Kaza veya hastalık olsaydı, kabullenmek daha kolay olurdu, ancak onu öldürüp timsahlara yem ettikleri gerçeği bizi mahvediyor" dedi.
Darren, "Onun son anlarını düşünmek çok acı verici" ifadelelerini kullandı.
Bebeka ve Ciavarella, ülkenin başkenti Brazzaville yakınlarında bulunan Pointe Noire'da birlikte yaşıyordu.
Darren, "Oranın tehlikeli bir yer olduğunu biliyordu, fakat oradaki çocuklara öğretme ve yardım etme konusunda çok tutkuluydu. Kalbi çok büyüktü" dedi.
Ciavarella'nın cansız bedeni henüz bulunamadı. Fakat Kongo Nehri'nin timsahlarla dolu olması nedeniyle ulaşılması ihtimalinin az olduğu düşünülüyor.
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
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