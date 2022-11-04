https://sputniknews.com.tr/20221104/bir-garip-operasyon-ayni-konteynerda-yasayan-bir-adam-bir-inek-ve-bir-timsah-tespit-edildi-1063075026.html

Bir garip operasyon: Aynı konteynerda yaşayan bir adam, bir inek ve bir timsah tespit edildi

Bir garip operasyon: Aynı konteynerda yaşayan bir adam, bir inek ve bir timsah tespit edildi

ABD'de polis, yapılan ihbar nedeniyle bir konteynera düzenlediği operasyonda beklenmedik bir durum ile karşılaştı. Kimliği belirsiz bir şahsın, konteyner... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T15:13+0300

2022-11-04T15:13+0300

2022-11-04T15:13+0300

yaşam

abd

timsah

inek

konteyner

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ABD'nin Washington eyaletindeki Pierce County'de Karadeniz fıkralarını aratmayan bir olay yaşandı.Polis geçtiğimiz salı günü bir kişinin evcil hayvan olarak bulundurduğu timsah ile bir konteynerda yaşadığı yönündeki ihbar üzerine konteynerı incelemeye gitti. Ancak 32 yaşındaki bir şahsın içerisinde yaşadığı konteynerda polis, timsahın yanı sıra, inek de buldu.Pierce County Emniyet Müdürlüğü'nden Darren Moss, konteynerda evcil hayvan olarak beslenen bir timsah ve oldukça hasta olduğu anlaşılan bir inek tespit ettiklerini kaydetti.Yaklaşık 200 santimetre boyunda olduğu belirtilen timsaha dair uyarılmasının ve veterinere danışması gerektiği bildiriminde bulunulmasının ardından bir gün sonra olay yerine yeniden intikal eden polis, bu kez konteynerın sahibi olan bir kadın ile karşılaştı. Konteynerın kapısının açılması üzerine içeride yalnızca timsahın bulunduğu, şüpheli şahıs ve ineğin ise kaçtığı görüldü.Hayvanların sahibi olan kişi ile konteynerin sahibi olan kadın arasındaki bağlantıya dair bir açıklama yapılmadı.Konuya dair yaptığı açıklamada Moss, "Washington eyaletinde bir timsaha sahip olmanıza izin verilmiyor. İnsanlar, çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için tehdit oluşturan bu tip hayvanlara sahip olmak burada yasa dışıdır" ifadelerini kullandı. Washington eyaletinde timsahlar, 'Tehlikeli hayvan' kategorisinde kabul ediliyor. Olay yeri inceleme ekipleri, timsah gibi soğukkanlı canlılar için ortam sıcaklığının hayati önem taşımasına rağmen söz konusu hayvanın konteynerda buna uygun koşullara sahip olmadığını tespit etti. Herhangi bir penceresi bulunmayan konteynerda timsahın hareket edebilmesi için yeterli alan da yoktu. Hayvan kontrol görevlileri, polis memurlarının da yardımıyla timsahı yakalamayı başardı. Moss, "Polis memurlarından biri, hayvan kontrolünden görevliler timsahı tutarken ağzının kapalı kalmasına yardımcı oldu" dedi. Polisin üzerindeki vücut kamerası görüntülerinde timsahı araca kaldırmak için birlikte çalışan polisleri ve hayvan kontrolü görevlileri görüldü. Kontrol alındıktan sonra polislerden birinin timsaha, "Sen iyi bir çocuksun. Gidip diğer timsahlarla birlikte büyük bir açık alanda oynayacaksın" dediği duyuluyor.Timsah araca bindirdikten sonra, bir vahşi yaşam rehabilitasyon sığınağına teslim edildi.

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abd, timsah, inek, konteyner