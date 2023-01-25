https://sputniknews.com.tr/20230125/sakarya-barosu-erkek-haklari-merkezi-kurdu-1066162348.html

Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu

Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu

Sakarya Barosu'nda bir ilke imza atıldı. Baro, kadın yöneticilerin katılmadığı bir toplantıda 5 erkek yöneticinin oylarıyla "Erkek Hakları Merkezi" kurulması... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:12+0300

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Sakarya Barosu Yönetim Kurulu, çok tartışılacak bir karara imza attı.Sendika.org'un haberine göre, baronun kadın yöneticilerinin katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısından “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı çıktı.Sakarya Barosu’nun kadın başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız ve 2 yönetici ret oyu verdi. Ancak 5 erkek yöneticinin oy kullanmasıyla karar oy çokluğuyla alındı.Baro yönetimi, daha sonra üyelerine gönderilen mesajla merkeze üyelik çağrısı yaptı.'Geçerli değil'Kararı değerlendiren Toplumsal Hukuk Kadın’dan Avukat İlayda Doğa Karaman, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi. Erkeklerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir hak ihlaline uğramadığını ifade eden Karaman, dilekçenin henüz yayınlanmadığını, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkez kurulduğunu anlamlandıramadıklarını ifade etti.Karaman ayrıca bunun geçerli bir karar olmadığını da söyledi. Avukatlık Kanunu’nun 93. maddesini işaret eden İlayda Karaman, “Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından aslında böyle bir merkezin kurulması da hukuken mümkün olmayacaktır” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230125/aile-bakani-yanik-escinsellik-ile-mucadele-etmek-yasam-tarzina-mudahale-olarak-degerlendirilemez-1066160661.html

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