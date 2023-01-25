Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230125/sakarya-barosu-erkek-haklari-merkezi-kurdu-1066162348.html
Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu
Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu
Sakarya Barosu'nda bir ilke imza atıldı. Baro, kadın yöneticilerin katılmadığı bir toplantıda 5 erkek yöneticinin oylarıyla "Erkek Hakları Merkezi" kurulması... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:12+0300
2023-01-25T15:12+0300
yaşam
erkek
baro
sakarya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042467747_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_69518dafa826f842d7cb41e2e1ae2cfa.jpg
Sakarya Barosu Yönetim Kurulu, çok tartışılacak bir karara imza attı.Sendika.org'un haberine göre, baronun kadın yöneticilerinin katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısından “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı çıktı.Sakarya Barosu’nun kadın başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız ve 2 yönetici ret oyu verdi. Ancak 5 erkek yöneticinin oy kullanmasıyla karar oy çokluğuyla alındı.Baro yönetimi, daha sonra üyelerine gönderilen mesajla merkeze üyelik çağrısı yaptı.'Geçerli değil'Kararı değerlendiren Toplumsal Hukuk Kadın’dan Avukat İlayda Doğa Karaman, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi. Erkeklerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir hak ihlaline uğramadığını ifade eden Karaman, dilekçenin henüz yayınlanmadığını, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkez kurulduğunu anlamlandıramadıklarını ifade etti.Karaman ayrıca bunun geçerli bir karar olmadığını da söyledi. Avukatlık Kanunu’nun 93. maddesini işaret eden İlayda Karaman, “Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından aslında böyle bir merkezin kurulması da hukuken mümkün olmayacaktır” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/aile-bakani-yanik-escinsellik-ile-mucadele-etmek-yasam-tarzina-mudahale-olarak-degerlendirilemez-1066160661.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042467747_43:0:792:562_1920x0_80_0_0_55e78a169039362f323dbe2c8fdb4425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erkek, baro, sakarya
erkek, baro, sakarya

Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu

15:12 25.01.2023
© AATürkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Sakarya Barosu'nda bir ilke imza atıldı. Baro, kadın yöneticilerin katılmadığı bir toplantıda 5 erkek yöneticinin oylarıyla "Erkek Hakları Merkezi" kurulması kararı aldı.
Sakarya Barosu Yönetim Kurulu, çok tartışılacak bir karara imza attı.
Sendika.org'un haberine göre, baronun kadın yöneticilerinin katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısından “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı çıktı.
Sakarya Barosu’nun kadın başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız ve 2 yönetici ret oyu verdi. Ancak 5 erkek yöneticinin oy kullanmasıyla karar oy çokluğuyla alındı.
Baro yönetimi, daha sonra üyelerine gönderilen mesajla merkeze üyelik çağrısı yaptı.

'Geçerli değil'

Kararı değerlendiren Toplumsal Hukuk Kadın’dan Avukat İlayda Doğa Karaman, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi. Erkeklerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir hak ihlaline uğramadığını ifade eden Karaman, dilekçenin henüz yayınlanmadığını, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkez kurulduğunu anlamlandıramadıklarını ifade etti.
Karaman ayrıca bunun geçerli bir karar olmadığını da söyledi. Avukatlık Kanunu’nun 93. maddesini işaret eden İlayda Karaman, “Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından aslında böyle bir merkezin kurulması da hukuken mümkün olmayacaktır” diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
TÜRKİYE
Aile Bakanı Yanık: Eşcinsellik ile mücadele etmek, yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilemez
14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала