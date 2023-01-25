https://sputniknews.com.tr/20230125/sakarya-barosu-erkek-haklari-merkezi-kurdu-1066162348.html
Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu
Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu
Sakarya Barosu'nda bir ilke imza atıldı. Baro, kadın yöneticilerin katılmadığı bir toplantıda 5 erkek yöneticinin oylarıyla "Erkek Hakları Merkezi" kurulması... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:12+0300
2023-01-25T15:12+0300
2023-01-25T15:12+0300
yaşam
erkek
baro
sakarya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042467747_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_69518dafa826f842d7cb41e2e1ae2cfa.jpg
Sakarya Barosu Yönetim Kurulu, çok tartışılacak bir karara imza attı.Sendika.org'un haberine göre, baronun kadın yöneticilerinin katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısından “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı çıktı.Sakarya Barosu’nun kadın başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız ve 2 yönetici ret oyu verdi. Ancak 5 erkek yöneticinin oy kullanmasıyla karar oy çokluğuyla alındı.Baro yönetimi, daha sonra üyelerine gönderilen mesajla merkeze üyelik çağrısı yaptı.'Geçerli değil'Kararı değerlendiren Toplumsal Hukuk Kadın’dan Avukat İlayda Doğa Karaman, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi. Erkeklerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir hak ihlaline uğramadığını ifade eden Karaman, dilekçenin henüz yayınlanmadığını, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkez kurulduğunu anlamlandıramadıklarını ifade etti.Karaman ayrıca bunun geçerli bir karar olmadığını da söyledi. Avukatlık Kanunu’nun 93. maddesini işaret eden İlayda Karaman, “Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından aslında böyle bir merkezin kurulması da hukuken mümkün olmayacaktır” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/aile-bakani-yanik-escinsellik-ile-mucadele-etmek-yasam-tarzina-mudahale-olarak-degerlendirilemez-1066160661.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042467747_43:0:792:562_1920x0_80_0_0_55e78a169039362f323dbe2c8fdb4425.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erkek, baro, sakarya
Sakarya Barosu, 'Erkek Hakları Merkezi' kurdu
Abone ol
Sakarya Barosu'nda bir ilke imza atıldı. Baro, kadın yöneticilerin katılmadığı bir toplantıda 5 erkek yöneticinin oylarıyla "Erkek Hakları Merkezi" kurulması kararı aldı.
Sakarya Barosu Yönetim Kurulu, çok tartışılacak bir karara imza attı.
Sendika.org'un haberine göre, baronun kadın yöneticilerinin katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısından “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı çıktı.
Sakarya Barosu’nun kadın başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız ve 2 yönetici ret oyu verdi. Ancak 5 erkek yöneticinin oy kullanmasıyla karar oy çokluğuyla alındı.
Baro yönetimi, daha sonra üyelerine gönderilen mesajla merkeze üyelik çağrısı yaptı.
'Geçerli değil'
Kararı değerlendiren Toplumsal Hukuk Kadın’dan Avukat İlayda Doğa Karaman, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi. Erkeklerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir hak ihlaline uğramadığını ifade eden Karaman, dilekçenin henüz yayınlanmadığını, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkez kurulduğunu anlamlandıramadıklarını ifade etti.
Karaman ayrıca bunun geçerli bir karar olmadığını da söyledi. Avukatlık Kanunu’nun 93. maddesini işaret eden İlayda Karaman, “Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından aslında böyle bir merkezin kurulması da hukuken mümkün olmayacaktır” diye konuştu.