https://sputniknews.com.tr/20230125/aile-bakani-yanik-escinsellik-ile-mucadele-etmek-yasam-tarzina-mudahale-olarak-degerlendirilemez-1066160661.html
Aile Bakanı Yanık: Eşcinsellik ile mücadele etmek, yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilemez
Aile Bakanı Yanık: Eşcinsellik ile mücadele etmek, yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilemez
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Yanık, eşcinselliğin yaygınlaşması için bir... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T14:57+0300
2023-01-25T14:57+0300
2023-01-25T14:57+0300
türkiye
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
lgbt
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
çocuğa şiddet
kadına şiddet
kadına yönelik taciz
eşcinsellik
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılının değerlendirilmesi ve 2023 hedeflerinin açıklanması için aralarında Sputnik’in de olduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Yanık, AK Parti'nin Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen “Ailenin yapısına ilişkin” düzenlemeye ilişkin soruları da yanıtladı.Eşcinselliğin normalleştirilmesini kabul etmeyeceklerini belirten Yanık “Türkiye’de özellikle gençler veya aile değerlerine yönelik bir takım hassasiyetler, çalışmalar maalesef uzun zaman yaşam tarzına müdahale tepkisi ile karşılaştı. Eşcinsel vatandaşlarımız bizim vatandaşlarımız. Haklarını korumak ayrı bir konu. Bu devletin sorumluluğu ve bundan taviz veremezsiniz. Ama öbür taraftan eşcinselliği normalleştirmek, eşcinselliği kamusal alanda hiçbir problem değilmiş gibi kabul edilmesini sağlamayı bizden hiç kimse beklemesin. İkisi birbirinden ayrı şeyler. Dünyada keskin bir LGBT propagandası yürütülüyor. Bunun arkasında büyük bir ekonomik desteğin olduğu, lobi desteğini yürütüldüğü biliniyor. Biz sadece kendi inanç değerlerimiz çerçevesinde değil, öbür taraftan insani değerleri çerçevesinde de eşcinselliğin normalleştirilmesine, yayılmasını göz yumamayız” ifadelerini kullandı.‘Gündüz kuşaklarıyla ilgili bir yaptırım yetkimiz yok’Televizyonlardaki gündüz kuşaklarında ele alınan konularla ilgili de soruyu yanıtlayan Derya Yanık “RTÜK düzenleyici kuruluş olarak üzerine tutumu yapmak zorunda. Biz de zaman zaman şikayetlerimizi yapıyor ve yasal haklarımızı kullanıyoruz. Mevzuattan kaynaklı imkanlarımız kullanıyoruz. Çocuklarla ilgili bazı konularda ilgili yayın kuruluşu ile irtibata geçerek düzeltilmesini istiyoruz. Bizim daha fazla bir yetkimiz yok. Keşke daha fazla yetkimiz olsa da kullansak. Keşke yaptırımız imkanımız olsa” değerlendirmesini yaptı.‘Kamuoyuna yansımayan çok sayıda davaya müdahiliz’Kadına ve çocuğa yönelik işlenen suçlara ilişkin çok sayıda davaya müdahil olduklarını belirten Yanık kamuoyunda 6 yaşında evlendirilen çocuk davası olarak gündeme gelen konu hakkında da bilgi verdi. Yanık “Bizim davaya müdahil olmamız için dava açılmış olması gerekiyor. Davanın hazırlık soruşturması aşamasına bizim müdahil olma şansımız yok. Kamuoyunda gündeme gelen son davayla ilgili olarak kadın savcılığa başvurduktan sonra bizim korumamız altına alınıyor. Biz davanın hazırlık sürecinde üç defa yazı yazarak süreç hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Dava açıldıktan sonra da hemen müdahil olduk. Olayın saklanması gibi bir durum yok. Bu eleştiriyi yapanlarda bunu çok iyi biliyor. Biz kurum olarak kamuoyunun bilmediği çok sayıda davaya müdahil ve takipçisiyiz. Takip ettiğimiz hiçbir dosyayı da sonuçlandırmadan bırakmadık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/basortusu-teklifinin-1-maddesi-tbmm-anayasa-komisyonunda-kabul-edildi-1066127294.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, lgbt, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), çocuğa şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, eşcinsellik
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, lgbt, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), çocuğa şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, eşcinsellik
Aile Bakanı Yanık: Eşcinsellik ile mücadele etmek, yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilemez
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Yanık, eşcinselliğin yaygınlaşması için bir lobi faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, bunun ile mücadelenin yaşam tarzına müdahale algısı ile değerlendirilemeyeceğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılının değerlendirilmesi ve 2023 hedeflerinin açıklanması için aralarında Sputnik’in de olduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Yanık, AK Parti'nin Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen “Ailenin yapısına ilişkin” düzenlemeye ilişkin soruları da yanıtladı.
Eşcinselliğin normalleştirilmesini kabul etmeyeceklerini belirten Yanık “Türkiye’de özellikle gençler veya aile değerlerine yönelik bir takım hassasiyetler, çalışmalar maalesef uzun zaman yaşam tarzına müdahale tepkisi ile karşılaştı. Eşcinsel vatandaşlarımız bizim vatandaşlarımız. Haklarını korumak ayrı bir konu. Bu devletin sorumluluğu ve bundan taviz veremezsiniz. Ama öbür taraftan eşcinselliği normalleştirmek, eşcinselliği kamusal alanda hiçbir problem değilmiş gibi kabul edilmesini sağlamayı bizden hiç kimse beklemesin. İkisi birbirinden ayrı şeyler. Dünyada keskin bir LGBT propagandası yürütülüyor. Bunun arkasında büyük bir ekonomik desteğin olduğu, lobi desteğini yürütüldüğü biliniyor. Biz sadece kendi inanç değerlerimiz çerçevesinde değil, öbür taraftan insani değerleri çerçevesinde de eşcinselliğin normalleştirilmesine, yayılmasını göz yumamayız” ifadelerini kullandı.
‘Gündüz kuşaklarıyla ilgili bir yaptırım yetkimiz yok’
Televizyonlardaki gündüz kuşaklarında ele alınan konularla ilgili de soruyu yanıtlayan Derya Yanık “RTÜK düzenleyici kuruluş olarak üzerine tutumu yapmak zorunda. Biz de zaman zaman şikayetlerimizi yapıyor ve yasal haklarımızı kullanıyoruz. Mevzuattan kaynaklı imkanlarımız kullanıyoruz. Çocuklarla ilgili bazı konularda ilgili yayın kuruluşu ile irtibata geçerek düzeltilmesini istiyoruz. Bizim daha fazla bir yetkimiz yok. Keşke daha fazla yetkimiz olsa da kullansak. Keşke yaptırımız imkanımız olsa” değerlendirmesini yaptı.
‘Kamuoyuna yansımayan çok sayıda davaya müdahiliz’
Kadına ve çocuğa yönelik işlenen suçlara ilişkin çok sayıda davaya müdahil olduklarını belirten Yanık kamuoyunda 6 yaşında evlendirilen çocuk davası olarak gündeme gelen konu hakkında da bilgi verdi. Yanık “Bizim davaya müdahil olmamız için dava açılmış olması gerekiyor. Davanın hazırlık soruşturması aşamasına bizim müdahil olma şansımız yok. Kamuoyunda gündeme gelen son davayla ilgili olarak kadın savcılığa başvurduktan sonra bizim korumamız altına alınıyor. Biz davanın hazırlık sürecinde üç defa yazı yazarak süreç hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Dava açıldıktan sonra da hemen müdahil olduk. Olayın saklanması gibi bir durum yok. Bu eleştiriyi yapanlarda bunu çok iyi biliyor. Biz kurum olarak kamuoyunun bilmediği çok sayıda davaya müdahil ve takipçisiyiz. Takip ettiğimiz hiçbir dosyayı da sonuçlandırmadan bırakmadık” dedi.