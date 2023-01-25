https://sputniknews.com.tr/20230125/ozel-harekatla-ilgili-bolumlerin-yer-alacagi-yeni-rusya-tarihi-ders-kitabi-martta-hazir-olacak-1066177346.html

Özel harekatla ilgili bölümlerin yer alacağı yeni Rusya Tarihi ders kitabı martta hazır olacak

Özel harekatla ilgili bölümlerin yer alacağı yeni Rusya Tarihi ders kitabı martta hazır olacak

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Ukrayna’daki özel askeri harekatı anlatan bölümlerin yer aldığı yeni Rusya Tarihi ders kitabının martta çıkacağını... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T19:06+0300

2023-01-25T19:06+0300

2023-01-25T19:06+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tarih

ders kitabı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056115803_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_a57e715eeb1d280869f4bf1dd4caeea2.jpg

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Moskova Bölgesi Devlet Üniversitesi’ndeki konuşması sırasında, “Rusya Federasyonu’nun genel tarihini birleştiren yeni bir tarih ders kitabı geliştiriliyor. Bu kitapta özel harekatın nedenleri ve amaçları ayrıntılı biçimde anlatılacak. Ders kitabı mart ayında üst sınıflar için hazır olacak. Gelecek yıldan itibaren okullarda okutulmasını umuyorum. Öğretmenler için de mesleki gelişim kursları düzenlenecek” ifadelerini kullandı.Bakanlığın geçen yılın eylül ayında yayınladığı talimata göre, tarihle ilgili okul programına Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili dersler dahil edilmeli. Ayrıca üniversite giriş sınavlarına da ilgili soruların ekleneceği ifade edildi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, tarih, ders kitabı