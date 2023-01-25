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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/ozel-harekatla-ilgili-bolumlerin-yer-alacagi-yeni-rusya-tarihi-ders-kitabi-martta-hazir-olacak-1066177346.html
Özel harekatla ilgili bölümlerin yer alacağı yeni Rusya Tarihi ders kitabı martta hazır olacak
Özel harekatla ilgili bölümlerin yer alacağı yeni Rusya Tarihi ders kitabı martta hazır olacak
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Ukrayna’daki özel askeri harekatı anlatan bölümlerin yer aldığı yeni Rusya Tarihi ders kitabının martta çıkacağını... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:06+0300
2023-01-25T19:06+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tarih
ders kitabı
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Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Moskova Bölgesi Devlet Üniversitesi’ndeki konuşması sırasında, “Rusya Federasyonu’nun genel tarihini birleştiren yeni bir tarih ders kitabı geliştiriliyor. Bu kitapta özel harekatın nedenleri ve amaçları ayrıntılı biçimde anlatılacak. Ders kitabı mart ayında üst sınıflar için hazır olacak. Gelecek yıldan itibaren okullarda okutulmasını umuyorum. Öğretmenler için de mesleki gelişim kursları düzenlenecek” ifadelerini kullandı.Bakanlığın geçen yılın eylül ayında yayınladığı talimata göre, tarihle ilgili okul programına Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili dersler dahil edilmeli. Ayrıca üniversite giriş sınavlarına da ilgili soruların ekleneceği ifade edildi.
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rusya, ukrayna, tarih, ders kitabı
rusya, ukrayna, tarih, ders kitabı

Özel harekatla ilgili bölümlerin yer alacağı yeni Rusya Tarihi ders kitabı martta hazır olacak

19:06 25.01.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik
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Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Ukrayna’daki özel askeri harekatı anlatan bölümlerin yer aldığı yeni Rusya Tarihi ders kitabının martta çıkacağını duyurdu.
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Moskova Bölgesi Devlet Üniversitesi’ndeki konuşması sırasında, “Rusya Federasyonu’nun genel tarihini birleştiren yeni bir tarih ders kitabı geliştiriliyor. Bu kitapta özel harekatın nedenleri ve amaçları ayrıntılı biçimde anlatılacak. Ders kitabı mart ayında üst sınıflar için hazır olacak. Gelecek yıldan itibaren okullarda okutulmasını umuyorum. Öğretmenler için de mesleki gelişim kursları düzenlenecek” ifadelerini kullandı.
Bakanlığın geçen yılın eylül ayında yayınladığı talimata göre, tarihle ilgili okul programına Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili dersler dahil edilmeli. Ayrıca üniversite giriş sınavlarına da ilgili soruların ekleneceği ifade edildi.
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