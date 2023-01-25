MGK: Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan bir oldubittiye müsaade edilmeyecektir

(Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemleri) Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır. (Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemleri) Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir. NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir.

İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır. İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.

(İsveç-Finlandiya) Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi. (İsveç-Finlandiya) Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.