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MGK: Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan bir oldubittiye müsaade edilmeyecektir
MGK: Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan bir oldubittiye müsaade edilmeyecektir
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası açıklanan yazılı bildiride Yunanistan'ın eylemlerine... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:01+0300
2023-01-25T19:31+0300
mgk
türkiye
milli güvenlik kurulu
toplantı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.Toplantının ardından yayımlanan bildiride şunlar ifade edildi:
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mgk, milli güvenlik kurulu, toplantı
mgk, milli güvenlik kurulu, toplantı

MGK: Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan bir oldubittiye müsaade edilmeyecektir

19:01 25.01.2023 (güncellendi: 19:31 25.01.2023)
© AAMilli Güvenlik Kurulu toplantısı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası açıklanan yazılı bildiride Yunanistan'ın eylemlerine ilişkin "Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantının ardından yayımlanan bildiride şunlar ifade edildi:
(Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemleri) Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.
NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir.
İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.
(İsveç-Finlandiya) Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.
Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan eylemleri teşvik ve himaye edenlerin nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.
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