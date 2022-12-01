Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinden bazı başlıkla şöyle:

MGK: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır

MGK: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır

MGK: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır

© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de © İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-

Abone ol

Ayrıntılar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.