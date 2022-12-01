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MGK: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır
MGK: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T20:06+0300
2022-12-01T20:28+0300
milli güvenlik kurulu (mgk)
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinden bazı başlıkla şöyle:
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milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan
milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan

MGK: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır

20:06 01.12.2022 (güncellendi: 20:28 01.12.2022)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinden bazı başlıkla şöyle:
Bölgemizde; sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.
Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.
Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır.
KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.
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