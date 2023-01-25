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Microsoft servislerinde erişim sorunu
Microsoft servislerinde erişim sorunu
Microsoft Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T13:38+0300
2023-01-25T13:42+0300
microsoft
erişim sorunu
internet
yaşam
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Microsoft'un internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceği bilgisi verildi.Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor. Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini duyurdu.Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor. Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/microsoftun-net-karinda-dusus-1066139972.html
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microsoft, erişim sorunu, internet
microsoft, erişim sorunu, internet

Microsoft servislerinde erişim sorunu

13:38 25.01.2023 (güncellendi: 13:42 25.01.2023)
© AFP 2023 / GERARD JULIENMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / GERARD JULIEN
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Microsoft Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.
Microsoft'un internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceği bilgisi verildi.
Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor. Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini duyurdu.
Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor. Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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