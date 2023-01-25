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https://sputniknews.com.tr/20230125/microsoftun-net-karinda-dusus-1066139972.html
Microsoft'un net karında düşüş
Microsoft'un net karında düşüş
ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı. Şirket, geçen... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T01:12+0300
2023-01-25T01:13+0300
ekonomi
microsoft
abd
şirket
teknoloji
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Mali takviminde ekim-aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.Buna göre, şirketin geliri geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 52.7 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 51.7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.Şirket, söz konusu dönemde Haziran 2016'da sona eren çeyrekten bu yana en düşük gelir artışını kaydetti.Microsoft'un net karı ise aynı dönemde yüzde 12 azalarak 16.4 milyar dolara geriledi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 18.8 milyar dolar olmuştu.Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 2.48 dolardan 2.20 dolara indi.ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçen hafta 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurarak, şirketin 8 yılı aşkın süredir en büyük işten çıkarma kararını almıştı.Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, konuya ilişkin şirket çalışanlarıyla paylaştığı yazıda, müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirterek, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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microsoft, abd, şirket, teknoloji
microsoft, abd, şirket, teknoloji

Microsoft'un net karında düşüş

01:12 25.01.2023 (güncellendi: 01:13 25.01.2023)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı. Şirket, geçen yılın ekim-aralık döneminde 2016'dan bu yana en düşük gelir artışını kaydetti.
Mali takviminde ekim-aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin geliri geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 52.7 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 51.7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
Şirket, söz konusu dönemde Haziran 2016'da sona eren çeyrekten bu yana en düşük gelir artışını kaydetti.
Microsoft'un net karı ise aynı dönemde yüzde 12 azalarak 16.4 milyar dolara geriledi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 18.8 milyar dolar olmuştu.
Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 2.48 dolardan 2.20 dolara indi.
ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçen hafta 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurarak, şirketin 8 yılı aşkın süredir en büyük işten çıkarma kararını almıştı.
Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, konuya ilişkin şirket çalışanlarıyla paylaştığı yazıda, müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirterek, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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