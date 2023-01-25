https://sputniknews.com.tr/20230125/mhpden-aziz-milletim-sira-sende-mitingi-1066189220.html

MHP'den 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi

MHP'den 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi

MHP, 29 Ocak'ta Amasya'da parti lideri Bahçeli'nin de katılımıyla 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı miting düzenleyecek. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T23:08+0300

2023-01-25T23:08+0300

2023-01-25T23:13+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

amasya

miting

cumhur ittifakı

semih yalçın

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Amasya'da 29 Ocak'ta 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı miting düzenleyeceğini duyurdu.Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 'milletin, kendi mukadderatına vaziyet etmek üzere kıyama durduğu Kurtuluş Savaşı yıllarında, milli iradenin şahlanışına mekan ve ışık olan kahraman şehirler arasında Amasya'nın hususi bir yerinin bulunduğunu' vurguladı.'İşgallere karşı direnişin gür sesi ve Milli Mücadele'nin manifestosu olan ünlü genelgenin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya'da hazırlanıp, bütün dünyaya duyurulduğunu' hatırlatan Yalçın, Amasya Genelgesi'nde yer alan ve "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" cümlesinde anlamı bulan bağımsızlık iradesinin, yaşanılan coğrafyaya bir milli yemin gibi yayıldığına' işaret etti.Amasya Genelgesi'ne ruh ve şekil veren azim ve kararlılığın bugün bütün canlılığı ve müessiriyetiyle hem necip milletin sinesinde hem de şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklarda olanca heybetiyle yaşadığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:'Adım Adım 2023' hedefi ve '14 Mayıs'a doğru yürüyüş' doğrultusunda MHP tarafından anlatma ve aydınlatma toplantıları ile açık hava buluşmaları düzenlendiğini belirten Yalçın, son olarak 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı etkinlikler gerçekleştirilmeye başlandığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230115/devlet-bahceli-aciklamalar-altili-masanin-iflas-beyani-1065762810.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, amasya, miting, cumhur ittifakı, semih yalçın