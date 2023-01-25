https://sputniknews.com.tr/20230125/mhpden-aziz-milletim-sira-sende-mitingi-1066189220.html
MHP'den 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi
MHP'den 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi
MHP, 29 Ocak'ta Amasya'da parti lideri Bahçeli'nin de katılımıyla 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı miting düzenleyecek. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T23:08+0300
2023-01-25T23:08+0300
2023-01-25T23:13+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
amasya
miting
cumhur ittifakı
semih yalçın
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Amasya'da 29 Ocak'ta 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı miting düzenleyeceğini duyurdu.Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 'milletin, kendi mukadderatına vaziyet etmek üzere kıyama durduğu Kurtuluş Savaşı yıllarında, milli iradenin şahlanışına mekan ve ışık olan kahraman şehirler arasında Amasya'nın hususi bir yerinin bulunduğunu' vurguladı.'İşgallere karşı direnişin gür sesi ve Milli Mücadele'nin manifestosu olan ünlü genelgenin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya'da hazırlanıp, bütün dünyaya duyurulduğunu' hatırlatan Yalçın, Amasya Genelgesi'nde yer alan ve "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" cümlesinde anlamı bulan bağımsızlık iradesinin, yaşanılan coğrafyaya bir milli yemin gibi yayıldığına' işaret etti.Amasya Genelgesi'ne ruh ve şekil veren azim ve kararlılığın bugün bütün canlılığı ve müessiriyetiyle hem necip milletin sinesinde hem de şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklarda olanca heybetiyle yaşadığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:'Adım Adım 2023' hedefi ve '14 Mayıs'a doğru yürüyüş' doğrultusunda MHP tarafından anlatma ve aydınlatma toplantıları ile açık hava buluşmaları düzenlendiğini belirten Yalçın, son olarak 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı etkinlikler gerçekleştirilmeye başlandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230115/devlet-bahceli-aciklamalar-altili-masanin-iflas-beyani-1065762810.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, amasya, miting, cumhur ittifakı, semih yalçın
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, amasya, miting, cumhur ittifakı, semih yalçın
MHP'den 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi
23:08 25.01.2023 (güncellendi: 23:13 25.01.2023) Abone ol
MHP, 29 Ocak'ta Amasya'da parti lideri Bahçeli'nin de katılımıyla 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı miting düzenleyecek.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Amasya'da 29 Ocak'ta 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı miting düzenleyeceğini duyurdu.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 'milletin, kendi mukadderatına vaziyet etmek üzere kıyama durduğu Kurtuluş Savaşı yıllarında, milli iradenin şahlanışına mekan ve ışık olan kahraman şehirler arasında Amasya'nın hususi bir yerinin bulunduğunu' vurguladı.
'İşgallere karşı direnişin gür sesi ve Milli Mücadele'nin manifestosu olan ünlü genelgenin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya'da hazırlanıp, bütün dünyaya duyurulduğunu' hatırlatan Yalçın, Amasya Genelgesi'nde yer alan ve "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" cümlesinde anlamı bulan bağımsızlık iradesinin, yaşanılan coğrafyaya bir milli yemin gibi yayıldığına' işaret etti.
Amasya Genelgesi'ne ruh ve şekil veren azim ve kararlılığın bugün bütün canlılığı ve müessiriyetiyle hem necip milletin sinesinde hem de şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklarda olanca heybetiyle yaşadığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"2023 hedefleri doğrultusunda bölgesinde ve dünyada küresel bir güç olarak yükselen Türkiye, bugün emperyalist aktörler tarafından yeniden kuşatılmaya çalışılmakta ve yüz yaşına erişmek üzere olan Cumhuriyet'imizin emin gölgesinde vücut bulan milli iradeye pranga vurulmak istenmektedir. O bakımdan bu yıl 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde elde edilecek sonuçlar, sadece milli iradenin sandığa yansımasından ibaret olmayacaktır. Seçim sonuçları, aynı zamanda güncel küresel oyunlara karşı aziz milletimizin kendi geleceğini belirleyeceği, kendi mukadderatını bir kez daha tayin edip aleme duyuracağı tarihi bir tamim işlevi görecektir."
'Adım Adım 2023' hedefi ve '14 Mayıs'a doğru yürüyüş' doğrultusunda MHP tarafından anlatma ve aydınlatma toplantıları ile açık hava buluşmaları düzenlendiğini belirten Yalçın, son olarak 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı etkinlikler gerçekleştirilmeye başlandığını kaydetti.