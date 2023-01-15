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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Açıklamalar altılı masanın iflas beyanı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Açıklamalar altılı masanın iflas beyanı
MHP'nin Kızılcahamam'daki kampının kapanış toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, siyasette ortak yetki tartışmasına değindi. Bahçeli, "Açıklamalar altılı... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T12:48+0300
2023-01-15T12:55+0300
politika
devlet bahçeli
millet ittifakı
kızılcahamam
mhp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.Bahçeli'nin yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, millet ittifakı, kızılcahamam, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, millet ittifakı, kızılcahamam, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Açıklamalar altılı masanın iflas beyanı

12:48 15.01.2023 (güncellendi: 12:55 15.01.2023)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP'nin Kızılcahamam'daki kampının kapanış toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, siyasette ortak yetki tartışmasına değindi. Bahçeli, "Açıklamalar altılı masanın iflas beyanıdır" dedi. Altılı masaya bir çağrıda da bulunan Bahçeli, "Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.
Bahçeli'nin yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır.
2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır. 6'lı masa şimdiden kriz girdabına girmiştir. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür.
Serok ve selamsız Babacan olmak üzere 6’lı kumar masasına düşmüşlerdir. Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir tablo karşısındayız. Açıklamalar altılı masanın iflas beyanıdır.
Dertleri masadan kalkıp daha rahat bir koltuğa oturmak. Birisi çıkar masaya isterse aday olurum der, biri çıkar ben başbakan olacağım der, biri çoklu adaya sıcak bakmıyorum der. Altılı masa oynatacağı kukla aramaktadır. Milletvekili genel seçimine adaylarınız göstererek girin, kazandığınız sandalye ile katılın. Kazanamayacağınız demokratik bir müsabakaya girmekten hazır vakit varken dönün.
Altılı masa 10 defa toplandı, bir arpa boyu mesafe almadı. Türkiye'nin lider ülke mertebesine yükselmesinde hepinizin eşit payı olsun. Türkiye büyüsün zenginleşsin, insanımız kronik sorunlarından kurtulsun. Şahsım adına bunların hepsini al bayrağın altında toplanmaya, Türkiye Yüzyılında buluşmaya davet ediyorum. Türkiye'nin yelkenini şişiren rüzgar kesilmesin istiyorum.
İsveç'teki olay şerefsiz ve namussuz bir hakarettir. Hani İsveç terörle arasına mesafe koyacaktı? İsveç'in NATO'ya katılımına nasıl oy vermemiz beklemektedir?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun.
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