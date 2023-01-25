https://sputniknews.com.tr/20230125/kolombiya-abdnin-rus-silahlarinin-ukraynaya-devredilmesi-teklifini-reddettik-1066171714.html

Kolombiya: ABD'nin Rus silahlarının Ukrayna'ya devredilmesi teklifini reddettik

Kolombiya: ABD'nin Rus silahlarının Ukrayna'ya devredilmesi teklifini reddettik

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ABD'nin Rus silahlarının Ukrayna'ya devredilmesi teklifini reddettiklerini söyledi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T17:37+0300

2023-01-25T17:37+0300

2023-01-25T17:40+0300

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kolombiya

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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, düzenlediği basın toplantısında Washington'un Bogota ile Rus yapımı silahların Kiev'e devredilmesi konusunu görüştüğünü ancak ABD'nin bu önerisinin reddedildiğini söyledi.Petro, “Görüşmelerden birinde General Laura Richardson ve diğer ABD temsilcileri, Kolombiya'nın Rus silahlarını aktif durumda tutamaması nedeniyle bunu kendilerinin yapacağını ve Ukrayna'ya göndereceklerini söylediler” dedi.Şu anda Kolombiya'nın elinde bulunan Rus teçhizatının bakımının yapılamaması nedeniyle kötü durumda olduklarını belirten Petro, “Kimsenin tarafını tutmuyoruz. Barıştan yanayız. Bu nedenle, topraklarımızda bulunan Rus teçhizatı hangi durumda olursa olsun, bu çatışmada kullanılmayacak” diye konuştu.Buenos Aires'te düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesinde Ukrayna konusunu gündeme getirdiğini vurgulayan Petro, "Latin Amerika ülkeleri, NATO veya Rusya diye bir blok tercihi yapmadan barış talep etmeli" diyerek, askeri saldırganlıktan duyduğu endişeyi dile getirdi.Daha önce ABD Güney Komutanlığı Başkanı General Laura Richardson, Venezüella, Küba, Nikaragua ve diğer altı Latin Amerika ülkesinin Rus silahlarına sahip olduğunu ve Washington'ın bu ülkelerle ellerindeki Rus silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaları karşılığı Amerikan silahları sağlamak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin söz konusu girişiminin yasal sınırlamalarının olduğunu, ancak yine de Kremlin'in bu konuyu yakından takip edeceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230120/abdli-komutan-ukraynaya-bagis-karsiligi-silahlandirma-icin-latin-amerika-ulkeleriyle-gorusuyoruz-1065967865.html

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