https://sputniknews.com.tr/20230125/kayserispordan-zemin-aciklamasi-stadimizda-kayserispor-maclari-disinda-karsilasma-oynanmamali-1066160874.html
Kayserispor'dan 'zemin' açıklaması: Stadımızda Kayserispor maçları dışında karşılaşma oynanmamalı
Kayserispor'dan 'zemin' açıklaması: Stadımızda Kayserispor maçları dışında karşılaşma oynanmamalı
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç, statlarında Kayserispor maçları dışında başka karşılaşmaların oynanmaması gerektiğini söyledi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T14:31+0300
2023-01-25T14:31+0300
2023-01-25T14:39+0300
kayserispor
stat
spor
zemin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066160942_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_37042c74305eef420f72018c406ec1d4.jpg
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemininin yoğun maç trafiğini kaldırmayacağını belirtti. Bu yüzden RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda sadece sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği yaptığı maçların oynanması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221127/kayserispordan-senol-gunese-onur-bulut-tepkisi-sozlesmesi-var-1063878448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066160942_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_de1393b2d5b2adb5eea8636d40972dfc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayserispor, stat, zemin
Kayserispor'dan 'zemin' açıklaması: Stadımızda Kayserispor maçları dışında karşılaşma oynanmamalı
14:31 25.01.2023 (güncellendi: 14:39 25.01.2023) Abone ol
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç, statlarında Kayserispor maçları dışında başka karşılaşmaların oynanmaması gerektiğini söyledi.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemininin yoğun maç trafiğini kaldırmayacağını belirtti.
Bu yüzden RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda sadece sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği yaptığı maçların oynanması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle iletişime geçtik. Zeminimiz her hafta maç oynamayı kaldırmıyor. Demir Grup Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile burada yaptığı karşılaşmadan hemen sonra bizim Beşiktaş ile ligdeki karşılaşmamızda zemin eleştirildi. Bu durumun tekrarlanmaması için RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na ekstra karşılaşma istemiyoruz."