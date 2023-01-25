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Kayserispor'dan 'zemin' açıklaması: Stadımızda Kayserispor maçları dışında karşılaşma oynanmamalı
Kayserispor'dan 'zemin' açıklaması: Stadımızda Kayserispor maçları dışında karşılaşma oynanmamalı
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç, statlarında Kayserispor maçları dışında başka karşılaşmaların oynanmaması gerektiğini söyledi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemininin yoğun maç trafiğini kaldırmayacağını belirtti. Bu yüzden RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda sadece sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği yaptığı maçların oynanması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221127/kayserispordan-senol-gunese-onur-bulut-tepkisi-sozlesmesi-var-1063878448.html
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kayserispor, stat, zemin
kayserispor, stat, zemin

Kayserispor'dan 'zemin' açıklaması: Stadımızda Kayserispor maçları dışında karşılaşma oynanmamalı

14:31 25.01.2023 (güncellendi: 14:39 25.01.2023)
© AAKayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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Kayserispor Basın Sözcüsü Koç, statlarında Kayserispor maçları dışında başka karşılaşmaların oynanmaması gerektiğini söyledi.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemininin yoğun maç trafiğini kaldırmayacağını belirtti.
Bu yüzden RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda sadece sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği yaptığı maçların oynanması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle iletişime geçtik. Zeminimiz her hafta maç oynamayı kaldırmıyor. Demir Grup Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile burada yaptığı karşılaşmadan hemen sonra bizim Beşiktaş ile ligdeki karşılaşmamızda zemin eleştirildi. Bu durumun tekrarlanmaması için RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na ekstra karşılaşma istemiyoruz."
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