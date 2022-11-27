https://sputniknews.com.tr/20221127/kayserispordan-senol-gunese-onur-bulut-tepkisi-sozlesmesi-var-1063878448.html

Kayserispor'dan Şenol Güneş'e 'Onur Bulut' tepkisi: 'Açıklaması nereden bakılırsa bakılsın sorunlu'

Kayserispor'dan Şenol Güneş'e 'Onur Bulut' tepkisi: 'Açıklaması nereden bakılırsa bakılsın sorunlu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in basın toplantısında Onur Bulut ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Kayserispor’dan açıklama yapıldı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T09:15+0300

2022-11-27T09:15+0300

2022-11-27T09:20+0300

spor

beşiktaş

şenol güneş

kayserispor

ahmet nur çebi

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104169/85/1041698552_14:0:1187:660_1920x0_80_0_0_4a8a91544557985812732e6a7a2614b4.jpg

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in düzenlediği basın toplantısında Kayserisporlu Onur Bulut’a yönelik, "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim" sözlerine Kayserispor’dan tepki geldi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş’in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut’un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nereden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş’in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz” açıklamasında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20221125/besiktas-teknik-direktoru-gunes-cristiano-ronaldoyu-su-anda-alamayiz-1063838841.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, şenol güneş, kayserispor, ahmet nur çebi, türkiye futbol federasyonu (tff)