https://sputniknews.com.tr/20230125/japonyada-kar-esareti-yuzlerce-arac-yollarda-mahsur-kaldi-1066149275.html

Japonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı

Japonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı

Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ulaşımı aksattı. Yüzlerce araç trafikte saatlerce mahsur kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bugün yapılması... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

japonya

kar

trafik

olumsuz hava koşulları

güney kore

video

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Japonya'nın geniş kesimlerinde dün etkili olmaya başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Mie eyaletindeki Shin-Meishin Otoyolunda seyreden yüzlerce araç gece yarısından sonra yolda mahsur kalırken, yaklaşık 8 saat boyunca 14 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Nagasaki eyalet yönetimi ise yaklaşık 100 aracın gece yarısından sabah saatlerine dek bölgedeki bir yolda mahsur kaldığını duyurdu. Olumsuz hava koşulları, kara ulaşımının yanı sıra hava ve demiryolu ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bugün yapılması planlanan en az 397 uçuş iptal edilirken, Yamagata hızlı tren hattı üzerinde bulunan Fukushima ve Shinjo istasyonları arasındaki seferler gün boyunca askıya alındı. Sanyo ve Tokaido hızlı tren hatları üzerindeki seferler düşük hızda gerçekleştirilirken, Tohoku hızlı tren hattında da gecikmeler yaşandı. Ayrıca Biwako ve Kyoto tren hatları üzerindeki bazı trenler kar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle dün gece boyunca geçici olarak raylarda mahsur kaldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının perşembe gününe dek birçok bölgede şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışına neden olacağını açıkladı. Uzmanlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve muhtemel elektrik ve su kesintilerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.Güney Kore'de kışın en soğuk günleri yaşanıyorGüney Kore'de de ülkenin bazı noktalarında sıcaklığın sıfırın altında 39.3 dereceye düşmesiyle kış sezonunun en soğuk günleri yaşanıyor. Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), başkent Seul'de termometrelerin sıfırın altında 25'i, ülkenin kuzeyinde ise sıfırın altında 39.3'ü gösterdiğini açıkladı.

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japonya, kar, trafik, olumsuz hava koşulları, güney kore, video, видео