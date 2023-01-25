Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230125/japonyada-kar-esareti-yuzlerce-arac-yollarda-mahsur-kaldi-1066149275.html
Japonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı
Japonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı
Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ulaşımı aksattı. Yüzlerce araç trafikte saatlerce mahsur kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bugün yapılması... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T11:54+0300
2023-01-25T12:37+0300
dünya
japonya
kar
trafik
olumsuz hava koşulları
güney kore
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066154022_13:0:1158:644_1920x0_80_0_0_b84773d4fda55b8f5e9567d7d0ded85a.png
Japonya'nın geniş kesimlerinde dün etkili olmaya başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Mie eyaletindeki Shin-Meishin Otoyolunda seyreden yüzlerce araç gece yarısından sonra yolda mahsur kalırken, yaklaşık 8 saat boyunca 14 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Nagasaki eyalet yönetimi ise yaklaşık 100 aracın gece yarısından sabah saatlerine dek bölgedeki bir yolda mahsur kaldığını duyurdu. Olumsuz hava koşulları, kara ulaşımının yanı sıra hava ve demiryolu ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bugün yapılması planlanan en az 397 uçuş iptal edilirken, Yamagata hızlı tren hattı üzerinde bulunan Fukushima ve Shinjo istasyonları arasındaki seferler gün boyunca askıya alındı. Sanyo ve Tokaido hızlı tren hatları üzerindeki seferler düşük hızda gerçekleştirilirken, Tohoku hızlı tren hattında da gecikmeler yaşandı. Ayrıca Biwako ve Kyoto tren hatları üzerindeki bazı trenler kar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle dün gece boyunca geçici olarak raylarda mahsur kaldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının perşembe gününe dek birçok bölgede şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışına neden olacağını açıkladı. Uzmanlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve muhtemel elektrik ve su kesintilerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.Güney Kore'de kışın en soğuk günleri yaşanıyorGüney Kore'de de ülkenin bazı noktalarında sıcaklığın sıfırın altında 39.3 dereceye düşmesiyle kış sezonunun en soğuk günleri yaşanıyor. Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), başkent Seul'de termometrelerin sıfırın altında 25'i, ülkenin kuzeyinde ise sıfırın altında 39.3'ü gösterdiğini açıkladı.
japonya
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Japonya- Kar
Japonya- Kar
2023-01-25T11:54+0300
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066154022_156:0:1015:644_1920x0_80_0_0_22624e86a00b847ded319250f9cc7adf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, kar, trafik, olumsuz hava koşulları, güney kore, video, видео
japonya, kar, trafik, olumsuz hava koşulları, güney kore, video, видео

Japonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı

11:54 25.01.2023 (güncellendi: 12:37 25.01.2023)
© KAZUHIRO NOGI
Abone olTelegram
Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ulaşımı aksattı. Yüzlerce araç trafikte saatlerce mahsur kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bugün yapılması planlanan en az 397 uçuş da iptal edildi.
Japonya'nın geniş kesimlerinde dün etkili olmaya başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Mie eyaletindeki Shin-Meishin Otoyolunda seyreden yüzlerce araç gece yarısından sonra yolda mahsur kalırken, yaklaşık 8 saat boyunca 14 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Nagasaki eyalet yönetimi ise yaklaşık 100 aracın gece yarısından sabah saatlerine dek bölgedeki bir yolda mahsur kaldığını duyurdu.
Olumsuz hava koşulları, kara ulaşımının yanı sıra hava ve demiryolu ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bugün yapılması planlanan en az 397 uçuş iptal edilirken, Yamagata hızlı tren hattı üzerinde bulunan Fukushima ve Shinjo istasyonları arasındaki seferler gün boyunca askıya alındı. Sanyo ve Tokaido hızlı tren hatları üzerindeki seferler düşük hızda gerçekleştirilirken, Tohoku hızlı tren hattında da gecikmeler yaşandı. Ayrıca Biwako ve Kyoto tren hatları üzerindeki bazı trenler kar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle dün gece boyunca geçici olarak raylarda mahsur kaldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının perşembe gününe dek birçok bölgede şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışına neden olacağını açıkladı. Uzmanlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve muhtemel elektrik ve su kesintilerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Güney Kore'de kışın en soğuk günleri yaşanıyor

Güney Kore'de de ülkenin bazı noktalarında sıcaklığın sıfırın altında 39.3 dereceye düşmesiyle kış sezonunun en soğuk günleri yaşanıyor. Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), başkent Seul'de termometrelerin sıfırın altında 25'i, ülkenin kuzeyinde ise sıfırın altında 39.3'ü gösterdiğini açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала