https://sputniknews.com.tr/20230125/ispanyada-ukrayna-buyukelciligine-icinde-patlayici-bulunan-zarf-gonderen-zanli-yakalandi-1066171870.html

İspanya’da Ukrayna Büyükelçiliği’ne içinde patlayıcı bulunan zarf gönderen zanlı yakalandı

İspanya’da Ukrayna Büyükelçiliği’ne içinde patlayıcı bulunan zarf gönderen zanlı yakalandı

İspanya’da Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği ve Başbakan Pedro Sanchez’in yanı sıra, birkaç devlet kurumuna, içinde patlayıcı bulunan zarflar gönderdiği... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T17:42+0300

2023-01-25T17:42+0300

2023-01-25T17:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

büyükelçilik

şüpheli paket

zarf

ispanya

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102960/30/1029603096_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_425384b7ce26dda1d2e0ba3bf69be652.jpg

La Sexta televizyonunun aktardığına göre, Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi’nin Miranda de Ebro şehrinde yaşayan adamın, zarfları neden gönderdiği ve diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor.Polis, zanlının gözaltına alındığını doğruladı.Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne 30 Kasım 2022’de gönderilen zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada büyükelçilik görevlisi hafif yaralanmıştı. Zarfın Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev’e hitaben yollandığı açıklanmıştı.Aynı gün İspanya’da iki bombalı zarf daha bulunmuştu. Polis, aralık ayında, zarfların ülkenin kuzeyindeki Valladolid kentinden gönderildiğini tespit etmişti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, kasım sonundan itibaren Ukraynalı diplomatların en az 17 anonim koli aldığını dile getirmişti. Kolilerin içinde patlayıcılar ve imitasyonlarının yanı sıra inek ve domuz gözleri dahil çeşitli hayvan parçalarının bulunduğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221206/ukraynanin-romanya-ve-danimarka-buyukelciliklerine-de-supheli-paketler-gonderildi-1064261071.html

ukrayna

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, büyükelçilik, şüpheli paket, zarf, ispanya, gözaltı