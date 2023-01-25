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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/ispanyada-ukrayna-buyukelciligine-icinde-patlayici-bulunan-zarf-gonderen-zanli-yakalandi-1066171870.html
İspanya’da Ukrayna Büyükelçiliği’ne içinde patlayıcı bulunan zarf gönderen zanlı yakalandı
İspanya’da Ukrayna Büyükelçiliği’ne içinde patlayıcı bulunan zarf gönderen zanlı yakalandı
İspanya’da Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği ve Başbakan Pedro Sanchez’in yanı sıra, birkaç devlet kurumuna, içinde patlayıcı bulunan zarflar gönderdiği... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T17:42+0300
2023-01-25T17:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
büyükelçilik
şüpheli paket
zarf
ispanya
gözaltı
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La Sexta televizyonunun aktardığına göre, Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi’nin Miranda de Ebro şehrinde yaşayan adamın, zarfları neden gönderdiği ve diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor.Polis, zanlının gözaltına alındığını doğruladı.Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne 30 Kasım 2022’de gönderilen zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada büyükelçilik görevlisi hafif yaralanmıştı. Zarfın Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev’e hitaben yollandığı açıklanmıştı.Aynı gün İspanya’da iki bombalı zarf daha bulunmuştu. Polis, aralık ayında, zarfların ülkenin kuzeyindeki Valladolid kentinden gönderildiğini tespit etmişti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, kasım sonundan itibaren Ukraynalı diplomatların en az 17 anonim koli aldığını dile getirmişti. Kolilerin içinde patlayıcılar ve imitasyonlarının yanı sıra inek ve domuz gözleri dahil çeşitli hayvan parçalarının bulunduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221206/ukraynanin-romanya-ve-danimarka-buyukelciliklerine-de-supheli-paketler-gonderildi-1064261071.html
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ukrayna, büyükelçilik, şüpheli paket, zarf, ispanya, gözaltı
ukrayna, büyükelçilik, şüpheli paket, zarf, ispanya, gözaltı

İspanya’da Ukrayna Büyükelçiliği’ne içinde patlayıcı bulunan zarf gönderen zanlı yakalandı

17:42 25.01.2023
© AAİspanya polisi
İspanya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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İspanya’da Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği ve Başbakan Pedro Sanchez’in yanı sıra, birkaç devlet kurumuna, içinde patlayıcı bulunan zarflar gönderdiği şüphesiyle 74 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.
La Sexta televizyonunun aktardığına göre, Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi’nin Miranda de Ebro şehrinde yaşayan adamın, zarfları neden gönderdiği ve diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor.
Polis, zanlının gözaltına alındığını doğruladı.
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne 30 Kasım 2022’de gönderilen zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada büyükelçilik görevlisi hafif yaralanmıştı. Zarfın Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev’e hitaben yollandığı açıklanmıştı.
Aynı gün İspanya’da iki bombalı zarf daha bulunmuştu. Polis, aralık ayında, zarfların ülkenin kuzeyindeki Valladolid kentinden gönderildiğini tespit etmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, kasım sonundan itibaren Ukraynalı diplomatların en az 17 anonim koli aldığını dile getirmişti. Kolilerin içinde patlayıcılar ve imitasyonlarının yanı sıra inek ve domuz gözleri dahil çeşitli hayvan parçalarının bulunduğu belirtilmişti.
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