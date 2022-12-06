https://sputniknews.com.tr/20221206/ukraynanin-romanya-ve-danimarka-buyukelciliklerine-de-supheli-paketler-gonderildi-1064261071.html

Ukrayna'nın Romanya ve Danimarka büyükelçiliklerine de şüpheli paketler gönderildi

Ukrayna'nın Romanya ve Danimarka büyükelçiliklerine de şüpheli paketler gönderildi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna’nın Danimarka ve Romanya'daki büyükelçiliklerine de şüpheli paketler gönderildiğini duyurdu. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T20:01+0300

2022-12-06T20:01+0300

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Danimarka ve Romanya'daki büyükelçiliklerine şüpheli paketlerin gönderildiğini söyledi.Kuleba, “Elçiliklerimize tehlikeli paketler gönderilmesine ilişkin vakalar devam ediyor. Bugün bunlara Ukrayna’nın Romanya ve Danimarka'daki büyükelçilikleri de eklendi” dedi.Daha önce, Ukrayna’nın Avrupa ülkelerindeki birkaç büyükelçilik binasına, içlerinde hayvan gözleri bulunan ve kana bulanmış gibi görünen paketler iletilmişti. İspanya'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen ve içinde bomba olan paketi açan görevli yaralanmıştı.Şu ana kadar Ukrayna büyükelçiliklerine gönderilen paketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-ispanyada-iki-bombali-paket-daha-bulundu-1064041947.html

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