https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-ispanyada-iki-bombali-paket-daha-bulundu-1064041947.html
Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından: İspanya'da iki bombalı paket daha bulundu
Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından: İspanya'da iki bombalı paket daha bulundu
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından İspanya polisi, Madrid’in dışındaki bir hava üssü ile Zaragoza... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T12:55+0300
2022-12-01T12:55+0300
2022-12-01T13:12+0300
ispanya
dünya
ukrayna
büyükelçilik
bombalı paket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064042165_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9a3bcba4964d9b1669957d893547a5e4.jpg
İspanya’nın İçişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, başkent Madrid’in hemen dışındaki bir hava üssünde bu sabah içinde bomba olduğundan şüphelenilen bir paket bulunduğunu açıkladı. İspanyol hükümet yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Zaragoza kentindeyse dün akşam bir silah üretim tesisine gönderilmiş bir pakette patlayıcı bulunduğunu belirtti. Fabrikada, İspanya hükümetinin Ukrayna güçlerine gönderdiği bomba atarların üretildiği kaydedildi. Paketin bulunması ardından polisin bombayı kontrollü bir biçimde patlattığı belirtiliyor.İspanya’da hava üssü ile fabrikaya içlerinde bomba olan paketlerin gönderilmesi, Ukrayna’nın Madrid büyükelçiliği binasında dün içinde patlayıcı bulunan bir zarfın açılması nedeniyle patlama yaşanmasını izliyor. İspanyol bir hükümet yetkilisi, büyükelçilik binasına gönderilen ile Zaragoza’da bulunan paketlerin her ikisinde de gönderici kısmında aynı e-posta adresinin yer aldığını söyledi, ancak başka bir detay paylaşmadı.Bununla beraber İspanyol Savunma Bakanlığı yetkilileri, Madrid’in hemen doğusundaki Torrejon de Ardoz hava üssünde bulunduğunu söyledikleri paketin şüpheli bir mekanizma içerdiğini ve bunun belirlenmesi üstüne üsse ek güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını belirtti. Yetkililer, paketin üsteki uydu merkezine gönderildiğini de ekledi. Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği'ne gönderilen paketin açılması sonucu yaşanan patlamada bir elçilik çalışanının hafif yaralandığı ve ardından bina çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklaması yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/ukraynanin-madrid-buyukelciliginde-patlama--1064012139.html
ispanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064042165_0:0:1083:812_1920x0_80_0_0_fd64eebbfcc42ebb9fe65df8f5c68f8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, ukrayna, büyükelçilik, bombalı paket
ispanya, ukrayna, büyükelçilik, bombalı paket
Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından: İspanya'da iki bombalı paket daha bulundu
12:55 01.12.2022 (güncellendi: 13:12 01.12.2022) Abone ol
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından İspanya polisi, Madrid’in dışındaki bir hava üssü ile Zaragoza kentindeki bir silah üretim tesisine gönderilmiş iki pakette de bomba olduğunu belirledi.
İspanya’nın İçişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, başkent Madrid’in hemen dışındaki bir hava üssünde bu sabah içinde bomba olduğundan şüphelenilen bir paket bulunduğunu açıkladı.
İspanyol hükümet yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Zaragoza kentindeyse dün akşam bir silah üretim tesisine gönderilmiş bir pakette patlayıcı bulunduğunu belirtti.
Fabrikada, İspanya hükümetinin Ukrayna güçlerine gönderdiği bomba atarların üretildiği kaydedildi.
Paketin bulunması ardından polisin bombayı kontrollü bir biçimde patlattığı belirtiliyor.
İspanya’da hava üssü ile fabrikaya içlerinde bomba olan paketlerin gönderilmesi, Ukrayna’nın Madrid büyükelçiliği binasında dün içinde patlayıcı bulunan bir zarfın açılması nedeniyle patlama yaşanmasını izliyor.
İspanyol bir hükümet yetkilisi, büyükelçilik binasına gönderilen ile Zaragoza’da bulunan paketlerin her ikisinde de gönderici kısmında aynı e-posta adresinin yer aldığını söyledi, ancak başka bir detay paylaşmadı.
Bununla beraber İspanyol Savunma Bakanlığı yetkilileri, Madrid’in hemen doğusundaki Torrejon de Ardoz hava üssünde bulunduğunu söyledikleri paketin şüpheli bir mekanizma içerdiğini ve bunun belirlenmesi üstüne üsse ek güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını belirtti. Yetkililer, paketin üsteki uydu merkezine gönderildiğini de ekledi.
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği'ne gönderilen paketin açılması sonucu yaşanan patlamada bir elçilik çalışanının hafif yaralandığı ve ardından bina çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklaması yapılmıştı.