https://sputniknews.com.tr/20230125/haberturk-yazari-kubra-par-altili-masanin-eksik-ayagi-ortak-bir-kampanya-direktorunun-olmayisi-1066152356.html
Habertürk yazarı Kübra Par: Altılı Masa'nın eksik ayağı ortak bir kampanya direktörünün olmayışı
Habertürk yazarı Kübra Par: Altılı Masa'nın eksik ayağı ortak bir kampanya direktörünün olmayışı
Habertürk yazarı Kübra Par, 'Altılı Masa için en önemli eksiğin kampanya direktörü olmayışı' dedi ve "Çünkü siyasi heyecan yaratmak sadece olgu değil aynı... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T12:23+0300
2023-01-25T12:23+0300
2023-01-25T12:24+0300
politika
altılı masa
politika
seçim
erken seçim
kübra par
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Habertürk yazarı Kübra Par, Altılı Masa için kritik haftaların başladığını belirterek, "Önümüzdeki 2-3 haftada bugüne kadar birikmiş tüm meseleleri çözmeleri gerekiyor. Ortak hükümet programı, geçiş süreci protokolü, liderlerin yönetime katılım şekli, milletvekili listeleri ve tabii kimin aday olacağı… Ama bana göre en büyük eksikleri bunlar değil. Bütün bunları müthiş bir uyum içinde hızla karara bağlasalar bile heyecan yaratamayabilirler. Çünkü siyasi heyecan yaratmak sadece olgu değil aynı zamanda bir kurgu meselesidir. Lafı uzatmayayım, Altılı Masa'nın eksik ayağı ortak bir kampanya direktörünün olmayışı" diye yazdı.Altılı Masa'nın başından itibaren iletişimci ile çalışması durumunda, krizleri yöneten bir aklın da olacağına işaret eden Par bugün kaleme aldığı yazısında, "Tek başına güçlü bir aday çıkarıp ona güvenip teslim olsalar kampanya süreci de kolay olurdu. Otoriterleşme riskine karşı bu yolu tercih etmiyorlar ve altı lider kontrolünde bir yönetim şekli kurguluyorlar. Güçlü lider figürlerine yatkın bir halkı bu tercihe ikna etmeleri hiç ama hiç kolay değil. Kâğıt üstünde şartları belirleseler bile güven duygusunu yaymaları için doğru argümanlar ve doğru sloganlar bulmaları şart. 'Yeter Söz Milletin' gibi hızla eskiyecek, gençlere hitap etmeyen, demode bir sloganı sahiplenerek olacak iş değil bu…" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/altili-masa-il-il-ittifak-hesabi-yapacak-1066117699.html
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altılı masa, politika, seçim, erken seçim, kübra par
altılı masa, politika, seçim, erken seçim, kübra par
Habertürk yazarı Kübra Par: Altılı Masa'nın eksik ayağı ortak bir kampanya direktörünün olmayışı
12:23 25.01.2023 (güncellendi: 12:24 25.01.2023) Abone ol
Habertürk yazarı Kübra Par, 'Altılı Masa için en önemli eksiğin kampanya direktörü olmayışı' dedi ve "Çünkü siyasi heyecan yaratmak sadece olgu değil aynı zamanda bir kurgu meselesidir" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Kübra Par, Altılı Masa için kritik haftaların başladığını belirterek, "Önümüzdeki 2-3 haftada bugüne kadar birikmiş tüm meseleleri çözmeleri gerekiyor. Ortak hükümet programı, geçiş süreci protokolü, liderlerin yönetime katılım şekli, milletvekili listeleri ve tabii kimin aday olacağı… Ama bana göre en büyük eksikleri bunlar değil. Bütün bunları müthiş bir uyum içinde hızla karara bağlasalar bile heyecan yaratamayabilirler. Çünkü siyasi heyecan yaratmak sadece olgu değil aynı zamanda bir kurgu meselesidir. Lafı uzatmayayım, Altılı Masa'nın eksik ayağı ortak bir kampanya direktörünün olmayışı" diye yazdı.
Altılı Masa'nın başından itibaren iletişimci ile çalışması durumunda, krizleri yöneten bir aklın da olacağına işaret eden Par bugün kaleme aldığı yazısında
, "Tek başına güçlü bir aday çıkarıp ona güvenip teslim olsalar kampanya süreci de kolay olurdu. Otoriterleşme riskine karşı bu yolu tercih etmiyorlar ve altı lider kontrolünde bir yönetim şekli kurguluyorlar. Güçlü lider figürlerine yatkın bir halkı bu tercihe ikna etmeleri hiç ama hiç kolay değil. Kâğıt üstünde şartları belirleseler bile güven duygusunu yaymaları için doğru argümanlar ve doğru sloganlar bulmaları şart. 'Yeter Söz Milletin' gibi hızla eskiyecek, gençlere hitap etmeyen, demode bir sloganı sahiplenerek olacak iş değil bu…
" ifadelerini kullandı.