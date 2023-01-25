https://sputniknews.com.tr/20230125/elon-musk-hakkinda-acilan-davada-ifadesini-tamamladi-1066140609.html
Elon Musk, hakkında açılan davada ifadesini tamamladı
Elon Musk, hakkında açılan davada ifadesini tamamladı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle hakkında açılan davada ifadesini... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T02:00+0300
2023-01-25T02:00+0300
2023-01-25T02:00+0300
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, hakkında Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılan ve geçen hafta San Fransisco Federal Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada savunmasını bitirdi.Cuma günkü ifadesinde, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını kaydeden Musk, pazartesi günü yaptığı savunmada da ifadelerini yineledi.Musk, söz konusu paylaşımda bulunduğunda, Tesla'yı borsadan çekmenin finansmanı için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan sözlü taahhüt aldığını söyledi.Tweetinde finansman sağladığını belirtmesinin bir başka nedeninin de SpaceX hisselerini satabileceği olduğunu dile getiren Musk, paylaşımıyla yatırımcıları yanıltmayı amaçlamadığını anlattı.Musk, salı günkü ifadesinde de paylaşımını yaparken kötü bir niyeti olmadığını, yatırımcıları bilgilendirmek ve 'doğru olanı yapmak' amacıyla tweet attığını belirterek savunmasını tamamladı.Hissedarlar zarara uğradığını iddia ediyorTesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşım nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımıyla yatırımcıları bilinçli olarak yanılttığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.
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elon musk, tesla, hisse, hisse senedi, dava, san fransisco, mahkeme, abd, twitter
elon musk, tesla, hisse, hisse senedi, dava, san fransisco, mahkeme, abd, twitter
Elon Musk, hakkında açılan davada ifadesini tamamladı
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle hakkında açılan davada ifadesini tamamladı.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, hakkında Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılan ve geçen hafta San Fransisco Federal Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada savunmasını bitirdi.
Cuma günkü ifadesinde, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını kaydeden Musk, pazartesi günü yaptığı savunmada da ifadelerini yineledi.
Musk, söz konusu paylaşımda bulunduğunda, Tesla'yı borsadan çekmenin finansmanı için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan sözlü taahhüt aldığını söyledi.
Tweetinde finansman sağladığını belirtmesinin bir başka nedeninin de SpaceX hisselerini satabileceği olduğunu dile getiren Musk, paylaşımıyla yatırımcıları yanıltmayı amaçlamadığını anlattı.
Musk, salı günkü ifadesinde de paylaşımını yaparken kötü bir niyeti olmadığını, yatırımcıları bilgilendirmek ve 'doğru olanı yapmak' amacıyla tweet attığını belirterek savunmasını tamamladı.
Hissedarlar zarara uğradığını iddia ediyor
Tesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.
Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşım nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.
Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımıyla yatırımcıları bilinçli olarak yanılttığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.