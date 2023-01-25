https://sputniknews.com.tr/20230125/elon-musk-hakkinda-acilan-davada-ifadesini-tamamladi-1066140609.html

Elon Musk, hakkında açılan davada ifadesini tamamladı

Elon Musk, hakkında açılan davada ifadesini tamamladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle hakkında açılan davada ifadesini... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T02:00+0300

2023-01-25T02:00+0300

2023-01-25T02:00+0300

elon musk

tesla

hisse

hisse senedi

dava

san fransisco

mahkeme

abd

twitter

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b007e912dbeb12eda9f9ad8a135554ad.jpg

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, hakkında Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılan ve geçen hafta San Fransisco Federal Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada savunmasını bitirdi.Cuma günkü ifadesinde, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını kaydeden Musk, pazartesi günü yaptığı savunmada da ifadelerini yineledi.Musk, söz konusu paylaşımda bulunduğunda, Tesla'yı borsadan çekmenin finansmanı için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan sözlü taahhüt aldığını söyledi.Tweetinde finansman sağladığını belirtmesinin bir başka nedeninin de SpaceX hisselerini satabileceği olduğunu dile getiren Musk, paylaşımıyla yatırımcıları yanıltmayı amaçlamadığını anlattı.Musk, salı günkü ifadesinde de paylaşımını yaparken kötü bir niyeti olmadığını, yatırımcıları bilgilendirmek ve 'doğru olanı yapmak' amacıyla tweet attığını belirterek savunmasını tamamladı.Hissedarlar zarara uğradığını iddia ediyorTesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşım nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımıyla yatırımcıları bilinçli olarak yanılttığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230124/donusu-satafatli-olacak-trump-kendi-sosyal-medya-platformunu-terk-edip-twittera-geri-donebilir-1066123181.html

san fransisco

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, tesla, hisse, hisse senedi, dava, san fransisco, mahkeme, abd, twitter