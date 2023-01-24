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https://sputniknews.com.tr/20230124/donusu-satafatli-olacak-trump-kendi-sosyal-medya-platformunu-terk-edip-twittera-geri-donebilir-1066123181.html
Dönüşü şatafatlı olacak: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter açılışını 'WWE tarzıyla' yapmak istiyor
Dönüşü şatafatlı olacak: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter açılışını 'WWE tarzıyla' yapmak istiyor
Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'ı haziran ayında bıraktıktan sonra Twitter'a sessiz sakin değil, şatafatlı bir geri dönüş yapmayı planlıyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T17:14+0300
2023-01-24T17:33+0300
dünya
amerikan güreşi federasyonu (wwe)
wwe
donald trump
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Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna yeniden oturmak isteyen Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabı, milyarder Elon Musk'ın platformu satın almasının ardından yeniden açıldı.Rolling Stones'un aktardığına göre, Twitter hesabından henüz bir paylaşım yapmayan Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan da ayrılacağı belirtiliyor. İddiaya göre Haziran ayında Truth Social ile sözleşmesi sona eren Trump, ortaklığı devam ettirmeyecek. Öte yandan Trump, Twitter'a sessizce değil, 'şatafatlı' bir geri dönüş yapmayı planlıyor.İddialara göre Trump'ın ekibi, Amerikalı profesyonel güreş eğlencesi WWE tarzı vurgulu bir kampanya videosu hazırlamayı düşünüyor. İlk tweetin de Joe Biden'a yönelik hakaret içerdiği ve kendisini Süperman ile kıyasladığı da iddia edilenler arasında yer alıyor. Trump'ın WWE olan ilişkisi ise oldukça eskilere dayanıyor. 2007 yılında Wrestle Mania 23 şovunun öncesinde WWE Başkanı Vince McMahon'a kameraların önünde attığı tokat hafızalara kazınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/donald-trump-facebook-ve-twittera-donmeye-hazirlaniyor-1065968848.html
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amerikan güreşi federasyonu (wwe), wwe, donald trump
amerikan güreşi federasyonu (wwe), wwe, donald trump

Dönüşü şatafatlı olacak: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter açılışını 'WWE tarzıyla' yapmak istiyor

17:14 24.01.2023 (güncellendi: 17:33 24.01.2023)
© AP Photo / Carlos OsorioTrump, WWE
Trump, WWE - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Carlos Osorio
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Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'ı haziran ayında bıraktıktan sonra Twitter'a sessiz sakin değil, şatafatlı bir geri dönüş yapmayı planlıyor.
Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna yeniden oturmak isteyen Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabı, milyarder Elon Musk'ın platformu satın almasının ardından yeniden açıldı.

Rolling Stones'un aktardığına göre, Twitter hesabından henüz bir paylaşım yapmayan Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan da ayrılacağı belirtiliyor. İddiaya göre Haziran ayında Truth Social ile sözleşmesi sona eren Trump, ortaklığı devam ettirmeyecek.

Öte yandan Trump, Twitter'a sessizce değil, 'şatafatlı' bir geri dönüş yapmayı planlıyor.

İddialara göre Trump'ın ekibi, Amerikalı profesyonel güreş eğlencesi WWE tarzı vurgulu bir kampanya videosu hazırlamayı düşünüyor. İlk tweetin de Joe Biden'a yönelik hakaret içerdiği ve kendisini Süperman ile kıyasladığı da iddia edilenler arasında yer alıyor.

Trump'ın WWE olan ilişkisi ise oldukça eskilere dayanıyor. 2007 yılında Wrestle Mania 23 şovunun öncesinde WWE Başkanı Vince McMahon'a kameraların önünde attığı tokat hafızalara kazınmıştı.
Eski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
DÜNYA
Eski ABD Başkanı Trump, Facebook ve Twitter'a dönmeye hazırlanıyor
20 Ocak, 12:28
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