https://sputniknews.com.tr/20230124/donusu-satafatli-olacak-trump-kendi-sosyal-medya-platformunu-terk-edip-twittera-geri-donebilir-1066123181.html

Dönüşü şatafatlı olacak: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter açılışını 'WWE tarzıyla' yapmak istiyor

Dönüşü şatafatlı olacak: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter açılışını 'WWE tarzıyla' yapmak istiyor

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'ı haziran ayında bıraktıktan sonra Twitter'a sessiz sakin değil, şatafatlı bir geri dönüş yapmayı planlıyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T17:14+0300

2023-01-24T17:14+0300

2023-01-24T17:33+0300

dünya

amerikan güreşi federasyonu (wwe)

wwe

donald trump

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Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna yeniden oturmak isteyen Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabı, milyarder Elon Musk'ın platformu satın almasının ardından yeniden açıldı.Rolling Stones'un aktardığına göre, Twitter hesabından henüz bir paylaşım yapmayan Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan da ayrılacağı belirtiliyor. İddiaya göre Haziran ayında Truth Social ile sözleşmesi sona eren Trump, ortaklığı devam ettirmeyecek. Öte yandan Trump, Twitter'a sessizce değil, 'şatafatlı' bir geri dönüş yapmayı planlıyor.İddialara göre Trump'ın ekibi, Amerikalı profesyonel güreş eğlencesi WWE tarzı vurgulu bir kampanya videosu hazırlamayı düşünüyor. İlk tweetin de Joe Biden'a yönelik hakaret içerdiği ve kendisini Süperman ile kıyasladığı da iddia edilenler arasında yer alıyor. Trump'ın WWE olan ilişkisi ise oldukça eskilere dayanıyor. 2007 yılında Wrestle Mania 23 şovunun öncesinde WWE Başkanı Vince McMahon'a kameraların önünde attığı tokat hafızalara kazınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230120/donald-trump-facebook-ve-twittera-donmeye-hazirlaniyor-1065968848.html

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Sputnik Türkiye

amerikan güreşi federasyonu (wwe), wwe, donald trump