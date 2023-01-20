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https://sputniknews.com.tr/20230120/donald-trump-facebook-ve-twittera-donmeye-hazirlaniyor-1065968848.html
Eski ABD Başkanı Trump, Facebook ve Twitter'a dönmeye hazırlanıyor
Eski ABD Başkanı Trump, Facebook ve Twitter'a dönmeye hazırlanıyor
Trump'ın kampanya ekibi, Salı günü Facebook'un ana şirketine hesabının blokesini kaldırması için resmen dilekçe verdi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T12:28+0300
2023-01-20T12:44+0300
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Beyaz Saray'a geri dönmeyi planlayan eski ABD Başkanı Donald Trump aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarını da bu doğrultuda yeniden kullanmayı planlıyor.Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası 19 Kasım'da hesabına tekrar erişim sağlayan kampanya ekibi, Facebook'un ana şirketi Meta'ya da, iki yıl önce ABD Kongre Binası isyanı nedeniyle kilitlenen hesabının blokesini kaldırması için resmi olarak dilekçe verdi. NBC News'in haberine göre, Trump'ın ekibi tarafından Meta'ya yazılan mektupta "Başkan Trump'ın Facebook hesabına getirilen yasağın kamusal söylemi önemli ölçüde çarpıttığına ve engellediğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.Dilekçede ayrıca, 'Başkan Trump'ın platforma derhal geri getirilmesini tartışmak için bir toplantı düzenlenmesi' talebinde bulunuldu. Bir Meta sözcüsü ise, şirketin 'belirlenen sürece uygun olarak önümüzdeki haftalarda bir karar açıklayacağını' söyledi ve Trump hakkında yorum yapmaktan kaçındı.Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Cumhuriyetçi "Trump muhtemelen Twitter'a geri dönüyor. Bu sadece nasıl ve ne zaman olduğuyla ilgil. Trump Haftalardır bundan bahsediyor ama Trump, kendi adına konuşuyor, bu yüzden ne yapacağı, ne söyleyeceği veya ne zaman söyleyeceği diğerlerinin tahminine kalmış" ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak ise, Trump ve ekibinin haftalardır Twitter'a geri dönmek için çalıştıklarını söyledi.Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social'ın bir sözcüsü ise, eski ABD Başkanının Twitter'a geri dönmeyeceği yönündeki iddialarla ilgili yorum yapmayı reddederken, eskisi gibi Twitter'a dönebileceğine inandığını söyledi.Trump'ın Truth Social'da 4.8 milyondan biraz fazla, Twitter'da yaklaşık 88 milyon ve Facebook'ta 34 milyon takipçisi var.
https://sputniknews.com.tr/20210707/eski-abd-baskani-trump-twitter-google-ve-facebooka-dava-aciyor-1044912336.html
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donald trump, twitter , facebook, abd
donald trump, twitter , facebook, abd

Eski ABD Başkanı Trump, Facebook ve Twitter'a dönmeye hazırlanıyor

12:28 20.01.2023 (güncellendi: 12:44 20.01.2023)
© AAEski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı
Eski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Trump'ın kampanya ekibi, Salı günü Facebook'un ana şirketine hesabının blokesini kaldırması için resmen dilekçe verdi.
Beyaz Saray'a geri dönmeyi planlayan eski ABD Başkanı Donald Trump aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarını da bu doğrultuda yeniden kullanmayı planlıyor.
Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası 19 Kasım'da hesabına tekrar erişim sağlayan kampanya ekibi, Facebook'un ana şirketi Meta'ya da, iki yıl önce ABD Kongre Binası isyanı nedeniyle kilitlenen hesabının blokesini kaldırması için resmi olarak dilekçe verdi.
NBC News'in haberine göre, Trump'ın ekibi tarafından Meta'ya yazılan mektupta "Başkan Trump'ın Facebook hesabına getirilen yasağın kamusal söylemi önemli ölçüde çarpıttığına ve engellediğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dilekçede ayrıca, 'Başkan Trump'ın platforma derhal geri getirilmesini tartışmak için bir toplantı düzenlenmesi' talebinde bulunuldu.
Bir Meta sözcüsü ise, şirketin 'belirlenen sürece uygun olarak önümüzdeki haftalarda bir karar açıklayacağını' söyledi ve Trump hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
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Eski ABD Başkanı Trump, Twitter, Google ve Facebook'a dava açıyor
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Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Cumhuriyetçi "Trump muhtemelen Twitter'a geri dönüyor. Bu sadece nasıl ve ne zaman olduğuyla ilgil. Trump Haftalardır bundan bahsediyor ama Trump, kendi adına konuşuyor, bu yüzden ne yapacağı, ne söyleyeceği veya ne zaman söyleyeceği diğerlerinin tahminine kalmış" ifadelerini kullandı.
Başka bir kaynak ise, Trump ve ekibinin haftalardır Twitter'a geri dönmek için çalıştıklarını söyledi.
Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social'ın bir sözcüsü ise, eski ABD Başkanının Twitter'a geri dönmeyeceği yönündeki iddialarla ilgili yorum yapmayı reddederken, eskisi gibi Twitter'a dönebileceğine inandığını söyledi.
Trump'ın Truth Social'da 4.8 milyondan biraz fazla, Twitter'da yaklaşık 88 milyon ve Facebook'ta 34 milyon takipçisi var.
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