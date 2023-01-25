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Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı'na yeniden seçildi
Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı'na yeniden seçildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T12:27+0300
2023-01-25T12:33+0300
ebubekir şahin
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
başkan
türkiye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.Toplantıda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu.Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için gerçekleştirilen oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.Başkanlık seçiminin ardından değerlendirmelerini paylaşan Şahin, alana yönelik ortaya konulan etkinliklerle yayıncılık alanına rehber olduklarını belirtti.İletişim alanındaki paydaşları ve meslek örgütleriyle yürütülen sıkı ilişkilerle pek çok sorunlu konuya neşter attıklarını ifade eden Şahin, "Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Şahin, yeni dönemde de önemli etkinlikleri sürdüreceklerini, ilk olarak martta 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu düzenleyeceklerini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/rtuk-baskani-bazi-yabanci-medyada-ulkemizin-hain-saldiri-uzerinden-nasil-karalandigini-goruyoruz-1063416090.html
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ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), başkan
ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), başkan

Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı'na yeniden seçildi

12:27 25.01.2023 (güncellendi: 12:33 25.01.2023)
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.
Toplantıda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.
Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu.
Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için gerçekleştirilen oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.
Başkanlık seçiminin ardından değerlendirmelerini paylaşan Şahin, alana yönelik ortaya konulan etkinliklerle yayıncılık alanına rehber olduklarını belirtti.
İletişim alanındaki paydaşları ve meslek örgütleriyle yürütülen sıkı ilişkilerle pek çok sorunlu konuya neşter attıklarını ifade eden Şahin, "Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Şahin, yeni dönemde de önemli etkinlikleri sürdüreceklerini, ilk olarak martta 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu düzenleyeceklerini bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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