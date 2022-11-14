RTÜK Başkanı: Bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz
16:04 14.11.2022 (güncellendi: 16:08 14.11.2022)
© DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin
© DHA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin yayınlarla ilgili “Bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz. Bu yüzden birliğimizi ve ülke çıkarlarımızı korumak zorundayız” dedi.
Ebubekir Şahin sosyal medya mesajında, “Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri” metnini paylaştı. Mesajında yayıncılara seslenen Şahin, şu açıklamayı yaptı.
“Değerli yayıncılarımız; bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz. Bu yüzden birliğimizi ve ülke çıkarlarımızı korumak zorundayız. Lütfen altında imzanız da olan yayın ilkelerine uyalım. Hassasiyet gösteren yayıncılarımıza teşekkür ediyorum.”
Şahin’in paylaştığı yayın ilkeleri metninde, diğer ilkelerle birlikte şu ifadeler yer aldı:
“Şiddeti teşvik etmemeyi ve meşrulaştırmamayı… Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemeyi… Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyu ve sorumlu davranmayı; toplumda korku, infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmayı… Taahhüt ederiz.”
Değerli yayıncılarımız; bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz.Bu yüzden birliğimizi ve ülke çıkarlarımızı korumak zorundayız.Lütfen altında imzanız da olan yayın ilkelerine uyalım.Hassasiyet gösteren yayıncılarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/iVxbgHt2zx— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 14, 2022