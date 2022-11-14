RTÜK Başkanı: Bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz

“Değerli yayıncılarımız; bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz. Bu yüzden birliğimizi ve ülke çıkarlarımızı korumak zorundayız. Lütfen altında imzanız da olan yayın ilkelerine uyalım. Hassasiyet gösteren yayıncılarımıza teşekkür ediyorum.”